Многим, кто не работал в сфере продаж, кажется, что в этом нет ничего сложного. Однако, продажи – это очень сложное дело, где нужен не только талант, который, кстати, можно развить, но и психологическая устойчивость.

Необходимо не только обладать даром убеждения, работать с возражениями, когда клиент сопротивляется, но и в случае неудачи, когда потенциальный покупатель отказался приобретать товар или услугу, адекватно этот факт воспринимать. Это слабое место у многих начинающих и неопытных продажников. Этот страх можно побороть.

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Как побороть страх отказа клиента в продажах

Адекватно относится к отказам. Есть те, кто старается после одного неудачного опыта, в дальнейшем таких ситуаций избегать. Другие, даже если получили отказ, продолжают настаивать на своем. Это не во всех 100% случаев дает результат, но общий объем проданной продукции все равно возрастает. Значит, кто-то все-таки сдался и согласился. Со временем этот процент будет только повышаться.

Не просто поставить цель, но и уточнить детали. Кто-то, кто пока страдает максимализмом, ставит перед собой цель продать товар любой ценой. И он готов сделать все для этого. Но, нужно осознавать и про то, что итог будет зависеть не только от продавца, но и потенциального покупателя, с которым он работает. Исход в данной ситуации зависит не только от продавца, его опыта и навыков. Это нужно четко понимать и тогда не будет так сложно и даже больно воспринимать результат своей работы.

Определить: отказ это или возражение. Многие продавцы объединяют эти два понятия, однако это совершенно разные вещи. Если с возражениями можно хорошо поработать и сделать так, чтобы мнение потенциального клиента изменилось, с категорическим отказом не все так легко.

Изменить отношение к неудаче. Отказ и как итог отсутствие продажи – это не конец света. Можно воспринимать это как ценный опыт, который позволит проанализировать все факторы, проработать их, чтобы в дальнейшем сделать работу над ошибками и минимизировать подобные ситуации.

Как научиться работать с такими страхами

По щелчку справиться с этим не получится.

Но, если активно работать над собой, не бояться подобных ситуаций, постепенно отказы будут восприниматься менее болезненно, а потом и вовсе как в порядке вещей.

Более того, со временем, если адекватно все это воспринимать, количество отказов уменьшиться, потому что уверенный в себе продавец всегда внушает доверие.