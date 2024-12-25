Особенности аренды государственных квартир

Арендовать жилье, офис для семей и сотрудников – ответственное дело, требующее уверенности в благонадежном арендодателе. В этом огромные преимущества аренды через государственную службу – прозрачно, с гарантией, ответственностью за предоставленные площади с заявленными характеристиками.

Лучший гарант в такой аренде – Главное управление, обслуживающее дипломатический корпус при МИД РФ. Это гарантированное качество, соответствующее запросам.

Преимущества аренды государственной квартиры под контрактом с ГУпДК

Управление является коммерческой структурой при МИД России, клиенты которой – дипломатические представительства, корпорации и компании, частные лица.

Огромный многолетний опыт организации мероприятий высокого уровня, с соответствующим качеством и требованиями к предоставляемым помещениям.

Сотрудники выполняют предварительный отбор помещений, отвечающих стандартам для посещений высокого ранга гостей. Их наработки в предоставлении таких услуг намного выше и качественнее от коммерческих агентств недвижимости.

Вне конкуренции остаются мини-гостиницы, частные предприниматели. У управления гораздо шире диапазон регулирования предоставляемых услуг, большой выбор арендных квартир из государственного реестра. Имеется возможность варьировать уровни отделки и обустройства мебелью для разного ранга гостей и ценового сегмента. Но с неизменно высоким качеством и надежностью. Клиенты, получая жилье в найм у государства по договору с ГУпДК, получают уверенность в получении перечня услуг, оговоренных соглашением.

У них есть гарантии соблюдения всех норм и безопасности от мошенничества. А восстановление условий при непредусмотренном их нарушении, гарантируется ответственностью управления, являющегося структурой государственного ведомства.

Надежность ГУпДК как арендодателя подтверждают около двухсот посольств, и больше двух тысяч компаний – отечественных и зарубежных. Если вас интересует, на нежилые помещения какие законы распространяются сегодня, то это требует отдельного рассмотрения.

Выгоды, получаемые клиентами от аренды государственных квартир

Охват арендой от управления – во всех регионах Москвы, включая экологически чистые зоны – на выбор.

Главные преимущества аренды с ГУпДК:

Российские граждане регистрируются в занимаемых квартирах.

Иностранным гражданам содействуют в оформлении регистрации.

Арендаторы могут проживать, имея домашних животных.

Арендная квартира – это федеральная собственность. Можно заключать долгосрочные арендные договоры.

Срок аренды можно заключать до 3 лет под жилье, и на 5 лет для офисов.

Профессиональность и качество обслуживания коммунальными службами.

Арендаторы обеспечены юридически безопасными сделками, с прозрачным механизмом и гарантиями.