Как шьют жилеты с логотипом

В отличие от легких футболок, жилеты изготавливаются из плотных тканей, и не все подойдут для нанесения изображений. Логотипы позволяют продвигать бренды, названия компаний, делать их более узнаваемыми. Для переноса логотипов на жилеты применяют шелкографию, термоперенос, сублимацию, а также вышивку. Для пошива применяют разные виды мембранных тканей, плащевки и флиса, дюспо или оксфорд. Пошив жилетов с логотипом можно заказать у фабрики РеФорма.

Этапы пошива

Сначала с заказчиком согласуется фасон, расположения логотипа с отступами, масштабом изображений, тиражность. Детали отражаются в техническом задании.

Отработка на манекенах.

Следующий шаг – определение цветопередачи с разными способами печати или нанесения до запуска партии. Цветопробами через фотографии находятся точные оттенки цветов для каждого способа нанесения. После согласования с заказчиком, запускается работа.

Производство

Тиражный выпуск контролируется в процессе работы, при наличии несоответствий выполняется выбраковка.

Резервируются сигнальные образцы, которые понадобятся для возобновления повторов, следующих партий. Они должны совпадать с предыдущим тиражом.

Пошив осуществляется по лекалам, которые разрабатываются для оговоренного диапазона размеров, с тиражами от 300 экземпляров. Раскраиваются полотна тканей, подготовленных под каждый новый проект с корпоративными признаками: материал, цвет, фасон.

Контроль качества

Пошитые жилеты проверяются на соответствие фасону, ровность и целостность строчек.

Не должно быть наличия торчащих ниток, складок, перетяжек. Учитываются параметры и условия из технического задания заказчика.

Жилеты могут быть стегаными, гладкими, с прострочками.

Материалы

Используются следующие ткани:

Дюспо – легкие и прочные, со стопроцентным полиэстером. Противостоят ветрам и влаге, долговечные, износостойкие. В них хорошо сохраняется форма и цветность.

Оксфорд – плотные и текстурированные, высокопрочные, износостойкие. Отталкивают воду. Имеют легкий элегантный блеск. Гладятся и держат форму.

Флис – мягкая и теплая трикотажная синтетика. Мягкая и теплая, но без катышей. Не боится стирки, с сохранением формы.

Мембраны – водонепроницаемые и одновременно вентилируемые. Прочные, износостойкие. Идеально подходят для верхней одежды.

Выбор тканей зависит от сезона и условий, где жилет будет эксплуатироваться – на улице, или внутри теплого помещения (склада)

Логотип

Его макет может разрабатываться по заказу, или печататься из готового шаблона заказчика.

Выбор между шелкографией, термопереносом, сублимацией – зависит от размеров и детализации логотипа. Если нужна особая прочность и долговечность, а также оригинальный фирменный стиль, применяется качественная машинная вышивка.