Классификация рекламных агентств и их функциональные сферы деятельности

Клиенты, нуждающиеся в рекламе делают заказы в рекламное агентство, которое разрабатывает стратегию кампании, выбирает средства реализации, обеспечивает производство и последующий контроль. Отдельные агентства проводят по заказу клиентов маркетинговые исследования рынка и выявляют целевую аудиторию потенциальных покупателей/потребителей, их мотивации.

Кроме этого проводится изучение конкуренции в определенном сегменте рынка. Также может быть проведенным последующий анализ эффективности организованной кампании.

Задачи креативного агентства

К услугам агентств рекламы относится широкий спектр материального и нематериального производства. Последняя составляющая подразумевает интеллектуальную часть работы по составлению макета, в некоторых случаях — выборе персонажа или составлении музыкального сопровождения, стихотворного слогана. Материальная часть — это конкретное производство.

Рекламные агентства отличаются разнообразием форм деятельности и объемом решаемых задач. Все они проводятся поэтапно и включают планирование/консультирование, создание и реализацию.

Классификация рекламных агентств

Существует классификация рекламных агентств на основе их функций. Они бывают:

К универсальным относятся РА полного цикла сервиса. У них широкий профиль, и они оказывают услуги в области маркетинга, имиджевой рекламы, promotion. В этих компаниях можно заказать маркетинговые исследования, проведение масштабных кампаний, консалтинг.

К креативным (дизайн-студиям) относятся те компании, которые специализируются на разработке концепции — они предлагают стиль, разрабатывают идеи для видеороликов и аудиозаписи, придумывают образы, пишут слоганы и сочиняют музыку.

Сейчас рынок перенасыщен рекламным продуктом и “лобовые атаки” не всегда оправданы. Действенными оказываются более тонкие механизмы и легкие маркетинговые ходы. Для начала изучают психотип целевой аудитории и определяют ее мотивационные характеристики.

Креативное агентство рекламы может даже в условиях жесткой конкуренции выделить товар из ряда аналогов. Такой подход позволяет существенно снизить затраты на всю кампанию.

BTL агентства рекламы специализируются на проведении выставок, мероприятий с акциями и призами для потребителей, что улучшает их продвижение на рынке. PR-РА готовят письменные обращения, рекламные объявления. Они формируют и доносят к целевой аудитории лейтмотив корпоративной философии.