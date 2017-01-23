Что такое широкоформатная печать?

Термин «широкоформатная печать» сегодня в подавляющем большинстве случаев используется в рекламной индустрии. По большому счету, речь идёт о распечатке изображения на рулонных материалах. В качестве последних может выступать:

бумага;

виниловая плёнка;

специальная сетка;

баннерная плёнка и т.д.

Производство означенной печатной продукции становится возможным лишь благодаря специализированному оборудованию. Именно по этой причине любая широкоформатная печать заказывается исключительно у специалистов, обладающих современным оборудованием.

Классификация широкоформатной печати

Сегодня разделить широкоформатную печать можно на два больших класса: для внутреннего использования и для наружного использования. Разница заключается, прежде всего, в расширении.

Вряд и стоит говорить о том, что любая картинка, скачанная из Интернета, не может стать рекламным баннером, который будет располагаться у дороги. Количество точек на единицу площади слишком незначительно.

Это означает, что в случае отправки такого изображения на печать, в результате получится мыльная простыня.

На изображении вообще ничего не получится разглядеть. Именно по этой причине рекомендуется использовать либо изображения сверхвысокого расширения, либо векторные принты.

Преимущество векторной графики заключается в возможности её масштабирования на любую площадь. При этом качество её не ухудшается. Строго говоря, означенный тип графики изначально был создан для использования в рекламной индустрии.

Тип используемых красителей

Вряд ли следует заострять внимание на том, что в помещении на изображение не будут оказываться практически никакие агрессивные факторы. Следовательно, краска не должна быть сверхстойкой.

Другими словами, рекламщики специально используют краску с меньшим уровнем стойкости, так как она не имеет стойкого химического запаха, который в замкнутом пространстве помещения становится просто невыносимым.

Напротив, если широкоформатная печать будет располагаться на улице, то она постоянно будет подвергаться воздействию ветров, дождей, снегов, ультрафиолета и т.д. Если не подобрать стойкие красители, уже через три месяца от рекламного борда не останется практически ничего.

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В видео будет продемонстрировано производство широкоформатной печати для рекламных целей: