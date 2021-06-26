Что такое пищевой азот и для чего он применяется

Азот — известный всем ещё со школьной программы химический элемент из таблицы Менделеева. Наряду с кислородом, он играет важную роль в жизнедеятельности планеты и всего живого, что ее населяет. Используется он и в промышленности, в том числе и пищевой. Его так и называют — пищевой азот. В Москве доставку пищевого азота выполняет интернет-магазин n2o.su.

Применение азота в промышленности

Сложно себе представить, что многие продукты раньше хранились максимум сутки, после чего портились и становились непригодными к употреблению. Например, это был хлеб, молоко, незамороженное мясо и т.д.

И это было проблемой для пищевой промышленности и потребителей. С одной стороны хорошо, что все продукты свежие, так как хранить их долго не получается. Но, с другой – предприятия не могли расширяться, поставлять продукцию в отдаленные населенные пункты и регионы, так как все портилось. Эта проблема была решена с момента изобретения специальной упаковки для пищевых продуктов.

В ней обычный воздух выкачивается, а вместо него закачивают смесь из азота с биогоном. Такая среда защищает продукты питания от окисления.

В данной сфере используется именно пищевой азот, к составу которого предъявляются строгие требования по ГОСТ. В нем не должно быть никаких лишних примесей: масел, механических частей, органических соединений и так далее.

Крайне важно, чтобы использовался именно пищевой азот. Только в этом случае производитель может со всей уверенностью гарантировать свежеть и безопасность продуктов, которые производятся, хранятся и упаковываются с его помощью.

Что делают при помощи пищевого азота

Сфера применения пищевого азота при производстве продуктов питания, достаточно широкая:

Хранение фруктов и овощей. Для обеспечения долгосрочного хранения из камер, в которых находятся фрукты и овощи, выкачивают обычный воздух и закачивают смесь с азотом. Недостаток кислорода убивает бактерии, которые могли бы стать причиной порчи продуктов. Разумеется, что в такой среде они не могут размножаться. Поэтому фрукты и овощи без какой-то там вредной химии хорошо сохраняются. Далее эта же смесь может использоваться уже в процессе упаковки с теми же целями.

Упаковка. В процессе конвейерной упаковки, в самый последний момент, перед запаиванием, внутрь впрыскивается порция азота. Это может быть упаковка мяса, молока, снеков, чипсов и не только.

Виноделие. Азотом замещают кислород при упаковке готовой продукции, чтобы цвет, вкус и свойства напитка не менялись в процессе хранения.

Также пищевой азот применяется для хранения жиров и масел, в пивоварении, промежуточном хранении полуфабрикатов и заготовок и не только.