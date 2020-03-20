Как открыть расчетный счет в Модульбанке и какие тарифы

Для того чтобы вести бизнес очень важен расчетный счет, и находиться таковой должен в надежном банке. В качестве варианта стоит рассмотреть открытие счета в Модульбанке, ведь это не сложно, а тарифы порадуют выгодой.

Как открывается счет

Открыть свой расчетный счет ИП в Модульбанке, конечно же, может только юридическое лицо, а с физическими Модульбанк не работает. Такая узкая специализация и позволяет ему предлагать наиболее комфортные условия для бизнеса.

Если юридическое лицо еще не является клиентом банка, то его представитель должен встретиться с менеджером.

Руководителю ООО потребуется предоставить пакет документов, который включает справку о постановке на налоговый учет, отчетность за прошлые налоговые периоды, свидетельство из реестра, документы о местонахождении организации, приказ о назначении гендиректора и его паспорт. Также потребуется протокол о создании юридического лица.

В случае, если клиентом банка хочет стать индивидуальный предприниматель, процедура значительно проще. Достаточно предоставить копию бухгалтерской отчетности и свой паспорт. Копия отчетности не требуется, если работа компании только началась. После подписания договора пройдет один час, после чего счетом уже можно пользоваться.

Чтобы открыть счет повторно, можно потратить всего лишь пять минут. Причем сделать это можно со смартфона. Банк вообще ориентируется на удаленную работу, так что все, что с этим связано, работает очень быстро.

Какие есть тарифы

«Стартовый» предполагает абсолютно бесплатное обслуживание. Однако стоимость платежного поручения у него самая высокая и составляет 90 российских рублей. Процент за перевод физлицам – 0,75.

«Оптимальный» будет стоить 690 рублей в месяц. Платежное поручение обойдется всего в 19 рублей, а процент за перевод физическим лицам будет 19.00, то есть самый высокий из возможных вариантов.

Тарифный план «Безлимитный» обойдется в 4900 рублей, однако и условия соответствующие. Платежное поручение, равно как и перевод физическим лицам не будут стоить ничего. Именно этот вариант подойдет для успешного малого и среднего бизнеса.

Так что если требуется открыть расчетный счет, стоит обратить внимание на Модульбанк и его предложения. Если выбрать подходящий тариф, можно рационализировать бизнес-процессы, сделав их удобнее, дешевле и прибыльнее.