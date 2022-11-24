Скадоксус: уход, месторасположение и время цветения

Скадоксус — особое горшечное растение для сада или гостиной. Узнайте здесь, как правильно их сажать и ухаживать за ними.

Алые цветы Скадоксуса привлекают внимание.

Мало у кого дома есть Скадоксус, хотя эффектный аленький цветочек — настоящий красавец. В этой статье вы узнаете, как правильно ухаживать за этим тропическим растением и в каких местах оно хорошо растет.

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Скадоксус: время цветения, внешний вид и характеристики

Исключительной красотой для вашего сада является Scadoxus multiflorus, также называемый Скадоксусом. До конца 20 века Скадоксус по-прежнему относился к роду Гемантусов ( Haemanthus ) и называлась Haemanthus multiflorus. Однако по адаптации названий с сегодняшней ботанической точки зрения она классифицируется как Скадоксус и принадлежит к семейству амариллисовых (Amaryllidaceae). Название рода «Скадоксус» и обычное название растения «Скадоксус» легко перепутать.

Первоначально многолетнее травянистое растение происходит из тропических районов Африки и влажных районов Аравийского полуострова. Как правило, встречается в тени больших деревьев или на берегах рек. Скадоксус процветает как в низинах, так и на горных склонах. Растет на лесных опушках, в сомкнутых тропических лесах или реже на открытых участках.

Органом выживания Скадоксуса является луковица. Весной начинает формировать одиночные волнистые листья длиной около 40 см. Они сходятся в пурпурно-пятнистом ложном стебле, образованном листовыми влагалищами. Развитие цветочной головки длиной от 60 до 90 см продолжается до цветения в июле или конце августа, но может варьироваться от года к году.

Чаще всего Скадоксус зацветает до полного развития листьев. Эффектный цветок от розового до алого является гермафродитом и образует зонтик. Их тычинки заметно выступают вперед.

Скадоксус образует заметные тычинки.

Самые красивые сорта

Есть три подвида, которые очень популярны для домашнего сада:

'Scadoxus multiflorus subsp. katharinae ': это наиболее часто культивируемый сорт Скадоксуса. Происходит с юга Африки, вырастает до 120 см в высоту, цветет оранжево-красными цветками только в конце лета, а его псевдостебель часто бывает с пурпурными пятнами.

это наиболее часто культивируемый сорт Скадоксуса. Происходит с юга Африки, вырастает до 120 см в высоту, цветет оранжево-красными цветками только в конце лета, а его псевдостебель часто бывает с пурпурными пятнами. Scadoxus multiflorus subsp. longitubus ' : произрастает в густых тропических лесах Западной Африки, цветет только в конце лета, культивируется редко.

: произрастает в густых тропических лесах Западной Африки, цветет только в конце лета, культивируется редко. Scadoxus multiflorus subsp. multiflorus: родом из южных тропиков Африки и тропических частей Аравийского полуострова, огненно-красные цветы.

Три подвида немного различаются визуально по строению цветка.

Посадка в горшок: место, субстрат и другое

Скадоксусы идеально подходят для выращивания в горшках. Летом нуждается в полусолнечном, но светлом месте. Температура наружного воздуха не менее 15 °C является обязательной из-за его тропического происхождения. Тем, кто хочет сохранить цветок в качестве комнатного растения, следует размещать его возле окна на достаточном расстоянии от обогревателей.

Следует избегать длительного попадания прямых солнечных лучей, иначе листья могут обгореть. Если место слишком темное, Скадоксус образует удлиненные светло-зеленые побеги, чтобы достигать света и фотосинтезировать. Это известно как фототропизм. Летом Скадоксус тоже любит понежиться на солнышке на открытом воздухе, хорошо подойдет закрытое от солнца место без прямого полуденного солнца. Поскольку растение требует теплых температур, его не следует слишком рано перемещать с зимовки на улицу.

Горшечная почва, смешанная с песком и гравием в соотношении 2:1:1, является подходящим субстратом. Таким образом, следует использовать смесь, хорошо удерживающую питательные вещества и воду, но в то же время водопроницаемую и хорошо аэрирующую. Это создает постоянно влажную, но никогда не мокрую корневую зону.

Для этой цели подходит очень слабокислая почва для горшечных культур. Использование компоста вместо торфа делает ее более устойчивым, а также особенно хорошо удерживает воду и обеспечивает питательными веществами. Это создает идеальную среду обитания для Скадоксуса.

Луковицы растений следует вставлять на глубину, чтобы верхняя часть все еще выступала примерно на ширину пальца и не была покрыта землей. Затем луковицы нужно слегка прижать, ненадолго полить и переместить в теплое место подальше от солнца. Через несколько дней начинается корнеобразование и рост листьев.

Резюме: месторасположение, субстрат и посадка Скадоксуса

Полусолнечное, светлое место с температурой выше 15 °C и без прямых солнечных лучей.

Субстрат смесь почвы, песка и гравия в соотношении 2:1:1, чтобы хорошо удерживать воду и избежать заболачивания.

Пусть посадочные луковицы выступают из почвы примерно на ширину пальца, слегка придавливают и поливают, чтобы стимулировать развитие корней.

Уход

Скадоксус требует небольшого ухода при условии соблюдения ее годового ритма. Летом удобряйте и поливайте более часто, чем в прохладный период зимовки. Смена ухода также является обязательным условием надежного цветения.

Полив и подкормка

В теплое время года корневой ком следует регулярно поливать. Он может стать сухим, но не должен полностью высохнуть. Если поверхность почвы в горшке сухая, пришло время свежей воды. Во время безлистной фазы на зимовке корневой ком следует время от времени поливать, чтобы он не пересыхал. Проверка пальцем, чтобы убедиться, что почва все еще влажная, является хорошей проверкой.

Помимо регулярного полива, кровяные лилии следует удобрять каждые одну-две недели в течение вегетационного периода. Жидкое удобрение для декоративных растений идеально подходит для этой цели. Оно быстро обеспечивает растение всеми необходимыми питательными веществами и обеспечивает здоровый рост.

Однако при пересадке следует использовать удобрение в гранулированной форме, чтобы обеспечить основное удобрение с долгосрочным эффектом. Цветочные удобрения богаты фосфором. Это не только абсолютно необходимо для образования цветов, но и является важной частью энергетического баланса растения.

Пересадка

Скадоксус чувствителен к беспокойству, поэтому его следует пересаживать только каждые два-три года. Тем не менее, узкие контейнеры для посадки и ограниченное пространство для корней не являются проблемой — до тех пор, пока снабжение питательными веществами правильное, Скадоксус все равно будет процветать во всей красе.

Лучшее время для пересадки – весна – с февраля по апрель, когда растительность еще находится в состоянии покоя. Для этого просто извлеките корневой ком из старого контейнера. Перед тем, как посадить растение в новый горшок, необходимо удалить излишки почвы. Затем горшок можно снова заполнить рыхлой почвенно-песчано-гравийной смесью (соотношение 2:1:1) так, чтобы верхняя часть луковицы выступала из почвы на ширину пальца.

Весной растение можно пересадить — луковица все еще должна выглядывать из почвы.

Почему Скадоксус не цветет?

Если Скадоксус не образует цветков, причиной обычно является стресс в фазе подготовки к цветению. Цветение возможно только тогда, когда растение смогло собрать достаточно энергии в своей луковице, а в период зимовки было достаточно прохладно и влажно.

Если это не так, цветение Скадоксуса не стимулируется для защиты ее запасов, и в следующем году появятся только зеленые листья, просто чтобы обеспечить выживание растения.

Зимовка Скадоксуса

Для зимовки подходят помещения с прохладной температурой максимум от 10 до 15 °C. Если листья начинают желтеть, пора прекратить полив. Поскольку Скадоксус сбрасывает все листья, он хорошо переносит зимовку в совершенно темных помещениях, например, в подвале.

Луковицы держат в сухой или слегка влажной почве. Во время зимнего покоя растение следует поливать очень умеренно, чтобы не допустить пересыхания почвы.

Внимание: оно не должно быть слишком влажным. Желтые обесцвеченные листья можно срезать, но после зимы они тоже опадут естественным путем. В начале нового вегетационного периода весной растение следует постепенно приучать к более высоким температурам, чтобы оно не подвергалось стрессу.

Для этого лучше всего подойдет немного более теплая комната. Через несколько дней его можно вернуть на обычное место.

Если Скадоксус выращивают в горшке на открытом воздухе, уже с сентября его следует переселять на зимовку, так как она плохо переносит морозы.

Если Скадоксус перезимовал без стресса, вскоре в следующем году он снова начнет прорастать.

Скадоксус ядовит?

Луковицы Скадоксуса ядовиты. Они содержат алкалоиды, особенно ликорин, в достаточно большом количестве. При употреблении это может вызвать тошноту, рвоту и диарею, а в более высоких дозах даже привести к параличу и недостаточности кровообращения.