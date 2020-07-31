Как выбрать детскую коляску-трансформер

Это вариант детской коляски будет отличным решением для тех родителей, которые к своим финансовым тратам подходят максимально взвешенно и рационально. В первые дни жизни новорождённого такая коляска может использоваться в качестве люльки.

Но после того, как кроха уже сможет сидеть, можно будет из люльки сделать прогулочный блок. В отличие от универсальной системы 2 в 1 такие изделия способны раскладываться и складываться при необходимости.

Это и является их отличительной особенностью. Отдельных модулей в коляске-трансформере не имеется. Именно из-за этого особенности подобных моделей следующие:

В комплектации большинства моделей присутствует люлька-переноска.

Механизм слаживания является довольно надёжным.

Наличие дополнительных элементов и аксессуаров. Если необходимо уменьшить массу изделия, то лишнее можно убрать.

Модели являются всесезонными, так как люльку при необходимости можно открывать для проветривания или же наоборот, закрывать при необходимости.

Днище является довольно жёстким.

Ширина люльки значительная. В связи с этим из неё очень просто сделать сидение.

Более компактные размеры, а также меньшая масса.

Параметры выбора

При выборе коляски-трансформер стоит быть максимально внимательными, так как это очень ответственный процесс. Связано это с тем, что приобретение делается на несколько лет.

В процессе выбора необходимо обращать внимание на множество параметров. При этом размер люльки играет особую роль. Когда она небольшая, то кроха из неё быстро вырастет. Помимо этого, из-за большого количества одежды в зимний период ребёнку будет тесно.

Но чтобы проходить во все проёмы дверей и лифтов, коляска должны быть и компактной.

Механизм складывания также очень важен при выборе изделия. Наиболее простыми принято считать варианты с наличием люльки-переноски. Их можно устанавливать в прогулочную коляску, которая полностью приняла вертикальное положение. А вот в моделях без присутствия отдельной люльки имеется более сложный механизм складывания.

Подобные модели можно использовать как для продолжительных, так и для кратковременных прогулок. Благодаря большому разнообразию моделей колясок-трансформеров на современном рынке каждый сможет для себя подобрать наиболее подходящий вариант.

Окрасы таких изделий самые различные. Можно выбрать вариант для девочки, для мальчика либо же универсальный.