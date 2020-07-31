Как выбрать детскую коляску-трансформер

Это вариант детской коляски будет отличным решением для тех родителей, которые к своим финансовым тратам подходят максимально взвешенно и рационально. В первые дни жизни новорождённого такая коляска может использоваться в качестве люльки.
Но после того, как кроха уже сможет сидеть, можно будет из люльки сделать прогулочный блок. В отличие от универсальной системы 2 в 1 такие изделия способны раскладываться и складываться при необходимости.
Это и является их отличительной особенностью. Отдельных модулей в коляске-трансформере не имеется. Именно из-за этого особенности подобных моделей следующие:
- В комплектации большинства моделей присутствует люлька-переноска.
- Механизм слаживания является довольно надёжным.
- Наличие дополнительных элементов и аксессуаров. Если необходимо уменьшить массу изделия, то лишнее можно убрать.
- Модели являются всесезонными, так как люльку при необходимости можно открывать для проветривания или же наоборот, закрывать при необходимости.
- Днище является довольно жёстким.
- Ширина люльки значительная. В связи с этим из неё очень просто сделать сидение.
- Более компактные размеры, а также меньшая масса.
Параметры выбора
При выборе коляски-трансформер стоит быть максимально внимательными, так как это очень ответственный процесс. Связано это с тем, что приобретение делается на несколько лет.
В процессе выбора необходимо обращать внимание на множество параметров. При этом размер люльки играет особую роль. Когда она небольшая, то кроха из неё быстро вырастет. Помимо этого, из-за большого количества одежды в зимний период ребёнку будет тесно.
Но чтобы проходить во все проёмы дверей и лифтов, коляска должны быть и компактной.
Механизм складывания также очень важен при выборе изделия. Наиболее простыми принято считать варианты с наличием люльки-переноски. Их можно устанавливать в прогулочную коляску, которая полностью приняла вертикальное положение. А вот в моделях без присутствия отдельной люльки имеется более сложный механизм складывания.
Подобные модели можно использовать как для продолжительных, так и для кратковременных прогулок. Благодаря большому разнообразию моделей колясок-трансформеров на современном рынке каждый сможет для себя подобрать наиболее подходящий вариант.
Окрасы таких изделий самые различные. Можно выбрать вариант для девочки, для мальчика либо же универсальный.