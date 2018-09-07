он думал и был вознагражден идеей

Как открыть ООО в Украине

7 сентября 2018

В современном мире молодые люди все больше стремятся к независимому образу жизни, что включает в себя и работу на собственном предприятии.Как открыть ООО в Украине

Для того чтобы организовать, открыть свое ООО, необходимо пройти процедуры, предписанные законом. О всех тонкостях и сложностях открытия фирмы можно подробно узнать, открыв сайт https://legalprofservice.com.ua/kak_otkryt_ooo_v_ukraine.html. Здесь же предлагается получить квалифицированную помощь профессионалов.

Что нужно знать и с чем определится до открытия ООО

  1. Давайте вспомним известную поговорку: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». И первое,что нужно придумать -  это название ООО., которое должно быть легко читаемым и запоминаемым.
  2. Затем необходимо определится с адресом регистрации или, как говорят, профессионалы с юридическим адресом. Это адрес, по которому будут направлять корреспонденцию все государственные структуры, фискальные и контролирующие органы. Не забывайте, что и проверки будут приходить по этому адресу.
  3. Важный шаг расчет размера уставного капитала. Действующая законодательная база не регламентирует минимальные и максимальные цифры уставного фонда.
  4. Также следует определить виды деятельности. Их количество не определено законом, но чаще всего выбирают 5 – 6 КВЭДов.
  5. Выбрать выгодную систему налогообложения в зависимости от вашей основной деятельности. В этом вопросе могут помочь профессионалы бухгалтера.

Теперь наступает следующий этап в организации ООО, подготовительный.

Как открыть ООО в Украине

Самое хлопотное в организации собрание акционеров, на котором принимается решение собрания акционеров о создании предприятия, выбирается название, адрес, определяется размер уставного фонда, рассматривается долевое участие каждого, назначается директор.

  1. Разрабатывается устав, к этому процессу необходимо привлечь грамотных юристов.
  2. Далее проходит заполнение регистрационного заявления. И переходим к этапу регистрации.
  3. Заявление подаем государственному регистратору. Работаем с налоговой службой и оформляем систему налогообложения.
  4. Необходимо заказать печати, штампы.
  5. Открыть банковский счет. Тут же устанавливаем программу электронной отчетности.

Советы бывалых

Если вы прошли этот путь, то предприятие открыто. Пора работать!

В случае возникновения затруднений и в плане экономии времени и сил лучше обратиться к профессионалам, спектр услуг которых очень широк.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • adianon: Главное придерживаться конкретной тематики и искать материал как можно более уникальный и оригинальный, в...
  • елена южакова: Уважаемые коллеги, добрый день! представляю телекомпанию “Рифей-Пермь”, нам 27 лет. До...
  • serge: Творческих людей достаточно, которые занимались подготовкой массовых мероприятий в школе или ВУЗе, они вполне...
  • Андрей: Сами конструкции можете купить у нас stand-m.ru/press_wall/ в ассортименте 10 моделей и любые размеры на...
  • Марина: Можно также использовать совместный маркетинг – это не только акции со множеством партнеров, ни о...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!