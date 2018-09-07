Как открыть ООО в Украине

В современном мире молодые люди все больше стремятся к независимому образу жизни, что включает в себя и работу на собственном предприятии.
Для того чтобы организовать, открыть свое ООО, необходимо пройти процедуры, предписанные законом. О всех тонкостях и сложностях открытия фирмы можно подробно узнать, открыв сайт https://legalprofservice.com.ua/kak_otkryt_ooo_v_ukraine.html. Здесь же предлагается получить квалифицированную помощь профессионалов.
Что нужно знать и с чем определится до открытия ООО
- Давайте вспомним известную поговорку: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». И первое,что нужно придумать - это название ООО., которое должно быть легко читаемым и запоминаемым.
- Затем необходимо определится с адресом регистрации или, как говорят, профессионалы с юридическим адресом. Это адрес, по которому будут направлять корреспонденцию все государственные структуры, фискальные и контролирующие органы. Не забывайте, что и проверки будут приходить по этому адресу.
- Важный шаг расчет размера уставного капитала. Действующая законодательная база не регламентирует минимальные и максимальные цифры уставного фонда.
- Также следует определить виды деятельности. Их количество не определено законом, но чаще всего выбирают 5 – 6 КВЭДов.
- Выбрать выгодную систему налогообложения в зависимости от вашей основной деятельности. В этом вопросе могут помочь профессионалы бухгалтера.
Теперь наступает следующий этап в организации ООО, подготовительный.
Самое хлопотное в организации собрание акционеров, на котором принимается решение собрания акционеров о создании предприятия, выбирается название, адрес, определяется размер уставного фонда, рассматривается долевое участие каждого, назначается директор.
- Разрабатывается устав, к этому процессу необходимо привлечь грамотных юристов.
- Далее проходит заполнение регистрационного заявления. И переходим к этапу регистрации.
- Заявление подаем государственному регистратору. Работаем с налоговой службой и оформляем систему налогообложения.
- Необходимо заказать печати, штампы.
- Открыть банковский счет. Тут же устанавливаем программу электронной отчетности.
Советы бывалых
Если вы прошли этот путь, то предприятие открыто. Пора работать!
В случае возникновения затруднений и в плане экономии времени и сил лучше обратиться к профессионалам, спектр услуг которых очень широк.