образ жизни – креатив

Как оформить стенд для выставки?

8 июля 2017

Выставки проводятся в основном, чтобы компании имели возможность контакта и получения фидбека непосредственно от собственных потребителей. Однако, выставка также является отличным способом приобретения новых клиентов.

Между тем, для успешного участия в выставке (вне зависимости от компании, а также от сферы её деятельности) необходим должным образом подойти к организации выставочного стенда. На сайте aztekadv.ru Вы сможете заказать производство уникальных выставочных стендов. Естественно, всегда можно будет выразить собственные предпочтения, перед тем, как проект стенда отправиться в производство.

Основные положения при создании стенда

Основные положения при создании стенда

Далее будут собраны в едином списке главные рекомендации, которых следует придерживаться при создании стендов:

  • максимальная понятность потенциальным клиентам;
  • работа, ориентированная на клиента;
  • читаемость с различного расстояния;
  • лаконичность в подаче информации;
  • максимальная простота выставочного стенда.

Дело в том, что многие даже крупные компании, которые намерены представляться на крупных промышленных выставках, не способны обеспечить понятность в коммуникации с потенциальными клиентами.

Речь идёт о том, что даже когда клиент подходит к выставочному стенду, он не может понять, что на нём представлено, в какой области работает компания. Это самая большая ошибка.

Фактически она делает бесполезным участие компании в выставке. Оформляйте стенд таким образом, чтобы даже без чтения (хотя текст обязательно должен присутствовать), по форме и цветам стенда человек уже мог догадываться о продукции, которая продвигается выставочным стендом.

Трёхсекундное правило необходимо соблюдать!

Трёхсекундное правило необходимо соблюдать!

Суть трёхсекундного правила заключается в следующем. Крайне важно, чтобы потенциальный клиент при созерцании стенда в течение трёх секунд смог для себя отметим основную информацию: название бренда, сфера его деятельности, потенциальную выгоду для себя, которую он сможет получить.

Конечно, всегда необходимо пытаться заинтересовать потенциальных клиентов. Достигается это, к примеру, так – на одном из товаров размещается табличка (отпечатанная в типографии, а не написанная от руки!) «Продано». Лучше, если она также будет содержать информацию о том, кому был продан товар.

В любом случае не рекомендуется перегружать выставочные стенды различными модулями, информацией и т.д. Это лишь осложнит взаимодействие с потенциальным клиентом.

Смотрите также:

  • Знаете ли Вы, что собой представляет ролл-ап и для чего он нужен на выставках?

В видео будет рассказано о том, как рекомендуется выполнять оформление стенда на выставке, на примере стенда косметологической компании:



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • serge: На самом деле от компании зависит, какой у нее будет фирменный стиль. То, что будет выделять ее выгодно на...
  • serge: Да мало ли какие цели могут быть и поводы. Праздники, как и работа сближает людей. Совместный досуг никогда не...
  • ваше имя: ваш комментарий
  • РоманБ: Главное – помнить старые слова о том, что человек в ответе за прирученных. И еще один совет: не стоит...
  • Сергей: Наша компания работает с Medor с 2011 года и можем смело сказать о них как о профессионалах,знающих свое...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!