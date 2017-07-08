Как оформить стенд для выставки?

Выставки проводятся в основном, чтобы компании имели возможность контакта и получения фидбека непосредственно от собственных потребителей. Однако, выставка также является отличным способом приобретения новых клиентов.

Между тем, для успешного участия в выставке (вне зависимости от компании, а также от сферы её деятельности) необходим должным образом подойти к организации выставочного стенда. На сайте aztekadv.ru Вы сможете заказать производство уникальных выставочных стендов. Естественно, всегда можно будет выразить собственные предпочтения, перед тем, как проект стенда отправиться в производство.

Основные положения при создании стенда

Далее будут собраны в едином списке главные рекомендации, которых следует придерживаться при создании стендов:

максимальная понятность потенциальным клиентам;

работа, ориентированная на клиента;

читаемость с различного расстояния;

лаконичность в подаче информации;

максимальная простота выставочного стенда.

Дело в том, что многие даже крупные компании, которые намерены представляться на крупных промышленных выставках, не способны обеспечить понятность в коммуникации с потенциальными клиентами.

Речь идёт о том, что даже когда клиент подходит к выставочному стенду, он не может понять, что на нём представлено, в какой области работает компания. Это самая большая ошибка.

Фактически она делает бесполезным участие компании в выставке. Оформляйте стенд таким образом, чтобы даже без чтения (хотя текст обязательно должен присутствовать), по форме и цветам стенда человек уже мог догадываться о продукции, которая продвигается выставочным стендом.

Трёхсекундное правило необходимо соблюдать!

Суть трёхсекундного правила заключается в следующем. Крайне важно, чтобы потенциальный клиент при созерцании стенда в течение трёх секунд смог для себя отметим основную информацию: название бренда, сфера его деятельности, потенциальную выгоду для себя, которую он сможет получить.

Конечно, всегда необходимо пытаться заинтересовать потенциальных клиентов. Достигается это, к примеру, так – на одном из товаров размещается табличка (отпечатанная в типографии, а не написанная от руки!) «Продано». Лучше, если она также будет содержать информацию о том, кому был продан товар.

В любом случае не рекомендуется перегружать выставочные стенды различными модулями, информацией и т.д. Это лишь осложнит взаимодействие с потенциальным клиентом.

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В видео будет рассказано о том, как рекомендуется выполнять оформление стенда на выставке, на примере стенда косметологической компании: