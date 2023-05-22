Как оформить на работу иностранного работника

Соблюдения этих процедур важны, потому что за нарушения режимов устройства на работу иностранцев организации и индивидуальные предприниматели(ИП) подвергаются большим штрафам.
От 250 тысяч до миллиона при повторных нарушениях. Такие нарушения опускаются по незнанию режимов трудоустройства для разных статусов иностранцев, а также при нарушениях сроков действия их учетных документов и патентов. Аутсорсинг иностранных сотрудников предлагает компания mservisplus.ru.
Какие есть статусы иностранцев
На 2023 году в России существуют пять статусов иностранных граждан:
- Граждане, проживающие постоянно с видом на жительство (ВНЖ). Его действие по срокам не ограничено.
- Проживающие временно. Те, у кого оформлено разрешение для временного проживания (РВП). Оно действует в течение трех лет. Эти лица могут работать только в регионе, где получено РВП.
- Пребывающие временно – остальные безвизовые иностранцы. Это жители бывших республик СССР, кроме Прибалтики, Грузии и Туркмении, а также Южной Осетии и Абхазии. Их пребывание разрешается 90 суток из 180.
- Граждане со статусами беженцев и временного убежища. Первых единицы, а основная масса вторых – это граждане Украины. Срок действия их статуса – один год, но может продлеваться на основании заявления, без ограничения числа продлений.
Как принимать на работу
Сначала каждый работодатель регистрируется с пакетом документов в Главном управлении МВД РФ.
Мигранты с визами принимаются на работу со следующими документами:
- Загранпаспорта с миграционной картой;
- Разрешения на работу;
- Регистрации;
- ИНН и СНИЛС;
- Полиса ДМС.
Граждане безвизовых стран принимаются с такими документами:
- Загранпаспортом и миграционной картой;
- Регистрацией;
- ИНН и СНИЛС, который оформляется работодателем.
Граждане из стран ЕАЭС. Это Беларусь и Киргизия, Казахстан и Армения. От них требуется:
- Заграничный или гражданский паспорт с миграционной картой;
- ИНН и СНИЛС от работодателя;
- Полис ДМС или ОМС.
Все документы должны быть действительными не только при приеме на работу, но и на весь период работы.
За нарушение работодателям грозит до 1 млн. или приостанавливается деятельность на 14-90 дней.
Часто просрочки сроков случаются с патентами. За ежемесячное их продление иностранцы должны платить около 5 тысяч , а просрочка оплаты хоть на день аннулирует патент.
Если иностранец с просроченным патентом продолжает работу, то работодатель подвергается штрафу. Поэтому для своей безопасности, им необходимо самим проверять временные режимы документов.
Оформление иностранца
Он должен быть ознакомлен под роспись с коллективным договором и трудовым распорядком, внутренними приказами и распоряжениями, правилами охраны труда.
После этого с ним заключается трудовой договор с данными патента и паспортными данными, ДМС.
Заводится карточка, заполняется трудовая книжка (старая или новая).
После заключения договора с иностранцем работодатель обязан об этом письменно уведомить управление МВД в течение трех дней.
Иностранцы должны получать зарплату наравне с российскими гражданами, и облагаться такими же налогами.