Как оформить на работу иностранного работника

Соблюдения этих процедур важны, потому что за нарушения режимов устройства на работу иностранцев организации и индивидуальные предприниматели(ИП) подвергаются большим штрафам.

От 250 тысяч до миллиона при повторных нарушениях. Такие нарушения опускаются по незнанию режимов трудоустройства для разных статусов иностранцев, а также при нарушениях сроков действия их учетных документов и патентов. Аутсорсинг иностранных сотрудников предлагает компания mservisplus.ru.

Какие есть статусы иностранцев

На 2023 году в России существуют пять статусов иностранных граждан:

Граждане, проживающие постоянно с видом на жительство (ВНЖ). Его действие по срокам не ограничено.

Проживающие временно. Те, у кого оформлено разрешение для временного проживания (РВП). Оно действует в течение трех лет. Эти лица могут работать только в регионе, где получено РВП.

Пребывающие временно – остальные безвизовые иностранцы. Это жители бывших республик СССР, кроме Прибалтики, Грузии и Туркмении, а также Южной Осетии и Абхазии. Их пребывание разрешается 90 суток из 180.

Граждане со статусами беженцев и временного убежища. Первых единицы, а основная масса вторых – это граждане Украины. Срок действия их статуса – один год, но может продлеваться на основании заявления, без ограничения числа продлений.

Как принимать на работу

Сначала каждый работодатель регистрируется с пакетом документов в Главном управлении МВД РФ.

Мигранты с визами принимаются на работу со следующими документами:

Загранпаспорта с миграционной картой;

Разрешения на работу;

Регистрации;

ИНН и СНИЛС;

Полиса ДМС.

Граждане безвизовых стран принимаются с такими документами:

Загранпаспортом и миграционной картой;

Регистрацией;

ИНН и СНИЛС, который оформляется работодателем.

Граждане из стран ЕАЭС. Это Беларусь и Киргизия, Казахстан и Армения. От них требуется:

Заграничный или гражданский паспорт с миграционной картой;

ИНН и СНИЛС от работодателя;

Полис ДМС или ОМС.

Все документы должны быть действительными не только при приеме на работу, но и на весь период работы.

За нарушение работодателям грозит до 1 млн. или приостанавливается деятельность на 14-90 дней.

Часто просрочки сроков случаются с патентами. За ежемесячное их продление иностранцы должны платить около 5 тысяч , а просрочка оплаты хоть на день аннулирует патент.

Если иностранец с просроченным патентом продолжает работу, то работодатель подвергается штрафу. Поэтому для своей безопасности, им необходимо самим проверять временные режимы документов.

Оформление иностранца

Он должен быть ознакомлен под роспись с коллективным договором и трудовым распорядком, внутренними приказами и распоряжениями, правилами охраны труда.

После этого с ним заключается трудовой договор с данными патента и паспортными данными, ДМС.

Заводится карточка, заполняется трудовая книжка (старая или новая).

После заключения договора с иностранцем работодатель обязан об этом письменно уведомить управление МВД в течение трех дней.

Иностранцы должны получать зарплату наравне с российскими гражданами, и облагаться такими же налогами.