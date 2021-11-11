Как оформить медицинскую страховку для шенгенской визы

Всем, кто планирует поездки в страны Европы, необходима шенгенская виза, и обязательным приложением к визе является страховой полис. Такая обязательная формальность одновременно является и гарантией получить бесплатно медицинскую помощь в месте пребывания, если возникнет осложнение со здоровьем.

Оформление полиса

Медицинская страховка для шенгенской визы может быть оформлена, не выходя из дома: через сервис в сети интернет. Для этого необходимо на сайте с помощью встроенного калькулятора рассчитать стоимость страхования.

Нужно выбирать по всплывающим подсказкам требуемые опции. Обычно для каждого режима страхования установлены максимальные лимиты на сумму страхования.

После расчёта суммы для страхования, её можно оплатить с помощью банковской карты онлайн или электронных кошельков.

Для получения полиса нужно все свои паспортные и регистрационные данные корректно, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Указать страну пребывания, валюту страхования, сумму страхования и вид отдыха.

Оплаченный полис можно получить по электронной почте и распечатать в файле ПДФ.

Важно, что такой полис покрывает в поездке и лечение внезапных пандемий или инфекций.

Электронное оформление полиса не только быстрее, но и дешевле на 10%.

ПДФ файл полиса распечатывать не обязательно, его можно предъявлять на экранах смартфона или планшета.

Оформить электронным способом страховку по Шенгену можно и находясь за рубежом.

Для безопасности сделки необходимо проверить аккредитацию страховой компании в странах Шенгена.

Особенности страхования поездок за рубеж

Страховка оформляется на разные суммы для отдыха или занятий в следующих режимах:

Спокойный отдых. Подходит для небольших нагрузок и покрывает транспортные и медицинские расходы;

Активный отдых. Такой режим страхования, включая режим «Спокойный отдых», покроет участие в игровых аттракционах, занятие горными лыжами и управление транспортными средствами;

Опасный отдых. Включает «Активный отдых» плюс занятия экстремальными видами спорта;

Профессиональный спорт. Этот режим рассчитан на спортсменов в индивидуальных и групповых поездках на соревнования или сборы.

Кроме основных режимов, полисом страхуются:

Отмена поездки по указанным в полисе причинам;

Ответственность за нанесение ущерба третьему лицу и его здоровью;

Документы и багаж;

Спортивный инвентарь, фото и видеотехника.

Оформление онлайн страхования от компании имеет такие преимущества: