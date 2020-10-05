Как выполняется печать и брошюровка проектов для строительных и проектных организаций

По закону, а также исходя просто из здравого смысла, любой проект, если только это не какой-нибудь простенький гараж или сарай на приусадебном участке, должен строиться по проекту.

Речь идет как о частных жилых, загородных домах, дачах, так и крупных промышленных объектах, многоквартирных жилых домах, современных ТЦ и не только. В принципе, инженеры могут начертить все вручную, потому что такие навыки у профессионалов имеются.

Сейчас так никто не делает, потому что есть профессиональные инженерные программы. Готовый проект распечатывается в необходимом количестве, фальцуется, брошюруется.

Правда, далеко не во всех компаниях есть необходимое оборудование, чтобы все это сделать. Это и не требуется, т. к. распечатать проект в Москве и сделать его брошюровку можно в специализированной профессиональной типографии, которая такие услуги предлагает. Например, в компании РК-КОПИ.

Зачем это нужно

Распечатка строительных проектов может потребоваться проектной организации, либо строительной фирме. Либо это заказчик, которым может быть как юридическое, так и частное физическое лицо.

В некоторых случаях клиент заказывает только разработку проекта, а исполнителя, который воплотит его в жизнь, он ищет отдельно. Однако, в большинстве случае печать проектов нужна для того, чтобы предоставить их в государственные инстанции, чтобы утвердить.

Либо, они необходимы для того, чтобы продемонстрировать потенциальным клиентам, инвесторам, если речь идет о какой-то масштабной стройке, чтобы те наглядно все увидели, перепроверили правильность и т. д.

Очень важно, особенно, когда нужно предоставить проект в проверяющие государственные инстанции, напечатать все качественно. Обычные офисные принтеры не всегда могут справиться с данной задачей так как надо.

А никаких пробелов, пропусков, лишних пятен и прочих погрешностей на листе быть не должно. В противном случае проект просто не примут, что затянет сроки оформления документов. Именно по этой причине, чтобы проблем не возникало, необходимо пользоваться услугами профессионалов.

Как заказать

Услугу лучше заказывать не в первой попавшейся типографии, даже, если она согласиться выполнить работу. Следует обратиться в компанию, которая работает в данном направлении и предлагает весь спектр услуг не только печати, но и постпечатной обработки, чтобы на выходе клиент получил именно то, что ему нужно. Найти ее можно и через интернет.