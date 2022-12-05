Как открыть IT компанию в Польше, и какие преимущества это дает?

Информационные технологии сегодня остаются главным драйвером роста макроэкономических показателей страны. Безусловно, IT-отрасль будет весьма востребована в среднесрочной перспективе. Однако геополитические пертурбации вносят свои коррективы в работу IT-компаний и коллективов. Чтобы иметь возможность предоставлять услуги крупным европейским заказчикам, имеет смысл располагаться в непосредственной близости от них.

Наиболее благоприятный бизнес-климат для открытия IT-компаний предлагают Латвия, Литва, Эстония, Германия, Ирландия и Польша. При выборе страны необходимо исходить из специализации компании в сфере IT-технологий. Например, оказание спектра финансовых услуг лучше зарегистрировать на Мальте или в Эстонии. Польша сегодня привлекает минимумом требований к предпринимателям, а также посильной налоговой нагрузкой.

Почему именно Польша?

Пожалуй, главным преимуществом следует считать возможность открытия IT-компании в удалённом режиме. Личного присутствия учредителей и директоров не требуется. Помимо этого, плюсы для IT в Польше следующие:

низкая цена на регистрацию;

низкие требования к объёму уставного капитала;

низкие сроки регистрации компаний;

возможность покупки/продажи уже готовых компаний;

пониженная налоговая ставка.

С точки зрения бюрократии в Польше тоже всё продумали. Руководство страны активно привлекает IT-специалистов, поэтому было принято решение о максимальном упрощении регистрационного процесса.

Важно подать следующий набор документов: копии паспортов владельцев (а также директоров); доказательные документы места жительства (и директоров, и акционеров); описать деятельность компании в кодах польского реестра; все контактные данные учредителей и директоров.

Процедура удалённой регистрации

Размер уставного капитала новой IT-компании в Польше должен быть не меньше 1200 EUR. Причём разместить эту сумму в банк допускается не единовременным платежом, а в течение одного календарного года.

При соблюдении требований к пакету документов, процесс удалённой (электронной) регистрации займёт не более пяти рабочих дней. После этого новая компания будет поставлена на учёт в хозсуд, а также будет выделен уникальный налоговый номер.

Налоговую отчётность необходимо подавать ежегодно.

В случае, если IT-компания в Польше необходима в максимально сжатые сроки, возможно приобрести уже готовую – существующую.

В видео блогеры обсуждают рентабельность работы IT-компании в Польше:

