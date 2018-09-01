Информационные стенды могут быть использованы практически в любой фирме. Более того, если речь идёт о торговых залах или любых других помещениях, где осуществляется непосредственное взаимодействие с клиентами, информационные стенды для последних строго обязательны по закону. На подобных конструкциях присутствует следующая информация:
- закон о защите прав потребителей;
- регистрационные реквизиты фирмы;
- контакты и т.д.
Не стоит забывать о том, что информационные стенды могут быть использованы также и для работников фирмы. Нередко информация имеет неформальный характер – уведомление о праздничных днях, поздравления и т.д. На сайте https://anti-print.ru/ можно заказать изготовление рекламного стенда у профессионалов. Далеко не каждый обыватель представляет себе, как именно должен выглядеть информационный стенд.
Правила по оформлению информационных стендов
Если речь идёт о фирме или компании, то для работы с информационными стендами выделяются работники. В их обязанность входит ведение информационного стенда. Выражается это в регулярной замене публикуемой информации.
При этом информация должна подаваться в соответствии с общераспространёнными правилами: определение главной цели, привлечение и удержание внимания, представление информации в графическом виде (графики, диаграммы, инфографики и т.д.), лаконичность.
С двумя предпоследними пунктами зачастую и возникают проблемы.
Чтобы оформлять информацию подобным образом, сотрудник компании должен владеть определенными навыками работы в офисном ПО (компьютерные программы).
Оформление стенда: выводим корпоративную культуру на новый уровень
Желательно, чтобы каждый работник имел возможность узнать, что происходит в его фирме. Для этого и должны использоваться информационные стенды. В них нередко отражаются: текущие происшествия, достигнутые успехи, еженедельные новости, открытые вакансии и т.д.
Неоднократно доказан факт, что человек, проходя мимо информационного стенда, уделяет ему не более 2-3 секунд собственного внимания. Следовательно, если за этот промежуток времени его ничто не привлечёт, толку от информационного стенда никакого.
Работать с информацией рекомендуется по следующему подходу: заголовки должны быть выделены контрастным цветом, текста должно быть минимум – всё остальное демонстрируется иллюстрациями и инфографиками.
Любая информация должна быть строго систематизирована и последовательна.
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В видео приводится простой пример изготовления информационного стенда: