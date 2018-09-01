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Как оформить информационный стенд?
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Информационные стенды могут быть использованы практически в любой фирме. Более того, если речь идёт о торговых залах или любых других помещениях, где осуществляется непосредственное взаимодействие с клиентами, информационные стенды для последних строго обязательны по закону. На подобных конструкциях присутствует следующая информация:

  • закон о защите прав потребителей;
  • регистрационные реквизиты фирмы;
  • контакты и т.д.

Не стоит забывать о том, что информационные стенды могут быть использованы также и для работников фирмы. Нередко информация имеет неформальный характер – уведомление о праздничных днях, поздравления и т.д. На сайте https://anti-print.ru/ можно заказать изготовление рекламного стенда у профессионалов. Далеко не каждый обыватель представляет себе, как именно должен выглядеть информационный стенд.

Правила по оформлению информационных стендов

Правила по оформлению информационных стендов

Если речь идёт о фирме или компании, то для работы с информационными стендами выделяются работники. В их обязанность входит ведение информационного стенда. Выражается это в регулярной замене публикуемой информации.

При этом информация должна подаваться в соответствии с общераспространёнными правилами: определение главной цели, привлечение и удержание внимания, представление информации в графическом виде (графики, диаграммы, инфографики и т.д.), лаконичность.

С двумя предпоследними пунктами зачастую и возникают проблемы.

Чтобы оформлять информацию подобным образом, сотрудник компании должен владеть определенными навыками работы в офисном ПО (компьютерные программы).

Оформление стенда: выводим корпоративную культуру на новый уровень

Оформление стенда: выводим корпоративную культуру на новый уровень

Желательно, чтобы каждый работник имел возможность узнать, что происходит в его фирме. Для этого и должны использоваться информационные стенды. В них нередко отражаются: текущие происшествия, достигнутые успехи, еженедельные новости, открытые вакансии и т.д.

Неоднократно доказан факт, что человек, проходя мимо информационного стенда, уделяет ему не более 2-3 секунд собственного внимания. Следовательно, если за этот промежуток времени его ничто не привлечёт, толку от информационного стенда никакого.

Работать с информацией рекомендуется по следующему подходу: заголовки должны быть выделены контрастным цветом, текста должно быть минимум – всё остальное демонстрируется иллюстрациями и инфографиками.

Любая информация должна быть строго систематизирована и последовательна.

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В видео приводится простой пример изготовления информационного стенда:

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