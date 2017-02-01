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Пресс волл — что это такое
1 февраля 2017
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Организация различных светских или деловых мероприятий требует соблюдения определенного дизайна помещения. При этом он должен соответствовать определенной тематике или направлению деятельности фирмы.

пресс-вол

Сделать это можно несколькими способами, среди которых одним из самых популярных вариантов является применение пресс-вола. Более подробно узнать о таких системах можно на сайте http://typography-spb.ru/produkcia/press-wall/.

Основные понятия

Пресс-волл представляет собой специальную рекламную конструкцию, с помощью которой выполняется оформление пространства на праздниках, деловых встречах и т.д. Данная конструкция напоминает обычное полотно, натянутое на специальный каркас.

Отличительной особенностью этого баннера является нанесенная на нем картинка, которая может включать логотип, бренд или другую информацию о предприятии или самом событии.

Зачастую пресс-воллы можно встретить на таких мероприятиях, как вручение премий выдающимся людям или на обычных фотосессиях, где они заменяют задний фон и т.д. Ярким примером данного изделия является стенка при вручении премии «Оскар», возле которой и происходит фотосъемка звезд и т.д.

Основной задачей пресс-волла является обеспечение информационного фона для выступающего на мероприятии. Используются многими компаниями, чтобы привлечь внимание к бренду и т.д.

пресс-волл

Разновидности пресс-воллов

Баннеры такого типа можно разделить на несколько разновидностей:

  1. Легкие пресс-воллы состоят зачастую из одной трубы, которая выступает в качестве каркаса для натягивания полотна. Такие системы используются довольно часто, так как очень легко транспортируются и позволяют монтироваться многократно. Длина такого пресс-волла зачастую не превышает 3 м, тогда как высота может варьироваться в зависимости от потребностей.
  2. Тяжелые конструкции состоят из нескольких сборных частей, которые позволяют получать более качественный уровень монтажа полотна, а также обеспечить его высокую стойкость. Может иметь различные размеры в зависимости от желания заказчика.
  3. Мобильные пресс-воллы представляют собой систему, состоящую из тубуса, в который и прячется полотно с картиной. Это позволяет очень легко транспортировать их в любом из видов транспорта.

Изготовление пресс-волла это сложный процесс, поэтому этим должны заниматься только опытные дизайнеры и другие виды специалистов.

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