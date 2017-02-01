Пресс волл — что это такое

Организация различных светских или деловых мероприятий требует соблюдения определенного дизайна помещения. При этом он должен соответствовать определенной тематике или направлению деятельности фирмы.

Сделать это можно несколькими способами, среди которых одним из самых популярных вариантов является применение пресс-вола. Более подробно узнать о таких системах можно на сайте http://typography-spb.ru/produkcia/press-wall/.

Основные понятия

Пресс-волл представляет собой специальную рекламную конструкцию, с помощью которой выполняется оформление пространства на праздниках, деловых встречах и т.д. Данная конструкция напоминает обычное полотно, натянутое на специальный каркас.

Отличительной особенностью этого баннера является нанесенная на нем картинка, которая может включать логотип, бренд или другую информацию о предприятии или самом событии.

Зачастую пресс-воллы можно встретить на таких мероприятиях, как вручение премий выдающимся людям или на обычных фотосессиях, где они заменяют задний фон и т.д. Ярким примером данного изделия является стенка при вручении премии «Оскар», возле которой и происходит фотосъемка звезд и т.д.

Основной задачей пресс-волла является обеспечение информационного фона для выступающего на мероприятии. Используются многими компаниями, чтобы привлечь внимание к бренду и т.д.

Разновидности пресс-воллов

Баннеры такого типа можно разделить на несколько разновидностей:

Легкие пресс-воллы состоят зачастую из одной трубы, которая выступает в качестве каркаса для натягивания полотна. Такие системы используются довольно часто, так как очень легко транспортируются и позволяют монтироваться многократно. Длина такого пресс-волла зачастую не превышает 3 м, тогда как высота может варьироваться в зависимости от потребностей. Тяжелые конструкции состоят из нескольких сборных частей, которые позволяют получать более качественный уровень монтажа полотна, а также обеспечить его высокую стойкость. Может иметь различные размеры в зависимости от желания заказчика. Мобильные пресс-воллы представляют собой систему, состоящую из тубуса, в который и прячется полотно с картиной. Это позволяет очень легко транспортировать их в любом из видов транспорта.

Изготовление пресс-волла это сложный процесс, поэтому этим должны заниматься только опытные дизайнеры и другие виды специалистов.