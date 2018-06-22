Как оценить земельный участок для продажи

Продажа земли — всегда хлопотное дело, требующее определенных навыков и затрат. По окончании сделки каждый желает получить свою выгоду: продавец — выручить как можно больше денег, покупатель — не переплатить.



Оценка земельного участка является ключевым, основополагающим моментом при его продаже. От грамотно установленной цены зависит весь успех удачного торга.

От чего зависит цена

На формирование стоимости земли оказывает влияние очень много факторов, а окончательно цена устанавливается, сопоставляя их в комплексе. Их перечень усредненно можно привести к следующему списку:

Площадь участка и его форма. Расположение (в черте города, за его пределами). Развитие инфраструктуры вблизи участка (дороги, общественный транспорт, водопровод). Целевое назначение земли (под строительство или для дальнейшей обработки и получения от этого прибыли). Характеристика грунта. Строения на территории и их состояние. Ландшафт участка. Уровень залегания грунтовых вод. Состояние окружающей среды.

Есть ряд дополнительных моментов, которые уже отдельно учитываются, исходя из того, где находится земельный участок: в городских условиях или же в дачном или сельхоз поселении.

Как правильно сделать оценку

Существует всего два варианта назначения цены земле:

самостоятельно;

с привлечением специалистов-оценщиков

В первом варианте метод оценки сводится к сравнению цены на похожие участки, штудируя интернет и опрашивая людей на форумах. В этом случае оценка скорее всего очень приблизительная и далека от реальности. Существует риск переоценить и не продать, или недооценить и отдать «за копейки».

Привлекая к своей проблеме квалифицированного оценщика, гарантированно получаешь очень четкий и аргументированный отчет о формировании цены. Такие услуги обойдутся в кругленькую сумму, но результат от продажи оправдает затраты.

Рыночная стоимость земельного участка определяется такими методами:

сравнительный: суть в изучении рынка и сравнении цен на подобного рода участки. Проблема использования метода заключается в недостаточно развитом земельном рынке.

доходный: земля оценивается с точки зрения прибыли, которую она может принести (в результате ее обработки, засева или от сдачи ее в аренду).

остатка земли: метод для земли с улучшениями. В данном варианте оценивается стоимость всех улучшений, что были внесены на землю.

Из-за большого количества оценочных мероприятий, факторов, влияющих на цену, напрашивается заключение, что эту задачу лучше отдать в руки профессионалов.