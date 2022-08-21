Как найти хорошую высокооплачиваемую работу?

Поиск высокооплачиваемой работы – всегда лотерея в некоторой степени. Во-первых, читатель с самого начала должен понимать, что искать высокую оплату труда имеет смысл лишь в тех отраслях, где она в принципе существует. К примеру, по-настоящему высокая заработная плата может быть у главного бухгалтера крупной компании (ввиду большой ответственности), но не у секретаря.

Во-вторых, вакансии с привлекательными условиями оплаты труда лучше всего искать в Интернете. Поиск работы сайт, специализированной HR-направленности, позволит осуществить с большей эффективностью. Не стоит забывать о рекрутинговых агентствах. Самые «жирные» вакансии висят на сайте не более 2-ух часов с момента публикации.

Составление резюме, которое обеспечит попадание в штат

К составлению резюме важно подойти с большим вниманием и скрупулёзностью:

фото должно быть формальным, но не строгим;

резюме должно быть лаконичным;

вся информация должна уместиться на одной странице офисной бумаги (формат А4).

Под формальностью подразумевается соблюдение на фотографии корпоративного стиля. А именно – одежда должна быть классической (рубашка/блузка – м/ж). Но при этом имеет смысл сохранить лёгкую улыбку на фотографии.

То есть, фото на резюме и на паспорт ни в коем случае не должны быть одинаковыми!

Информацию следует излагать последовательно. Прикреплять какие-либо копии документов (копия диплома о высшем образовании, рекомендационные письма с предыдущего места работы и т.д.) не нужно.

Обязательно нужно описать те должности, которые хотелось бы получить.

Собеседование: уверенность, но не наглость

Резюме – это лишь первый этап отбора. HR-специалист в любом случае будет беседовать лично с теми претендентами, квалификация которых потенциально походит под имеющиеся вакансии в компании.

На собеседование следует приходить опрятно (одежда выглажена, причёска уложена, обувь начищена). В общении важно чувствовать себя уверенно (смотреть в глаза). Не стоит торопиться с ответом на поставленные вопросы.

Речь идёт о неспешном темпе речи. Важно говорить чётко и разборчиво. На само вопрос лучше отвечать лаконично.

Даже если HR-специалист не задаст прямого вопроса, касающегося заработной платы, его необходимо поднять самостоятельно. Соискатель должен указать тот уровень з/п, который считает для себя справедливым (нужно доказать свою позицию фактами).

Алиса Невьянцева расскажет о том, как найти высокооплачиваемую работу в Москве: