Как обменять криптовалюту на реальные деньги

Несмотря на многочисленные предостережения разного рода аналитиков и критиков криптовалюты с каждым годом получают всё большее распространение.

На сегодняшний день ими активно пользуются миллионы людей. При этом в России имеются определённые сложности с дальнейшим обменом криптовалют на реальные деньги.

Выгодно обменять крипту поможет онлайн обменник https://www.tsunami.cash.

Основные способы вывода средств

Большинство бирж, работающих с криптовалютами, уже достаточно давно отказались от проведения прямых операций в российских рублях.

Что касается наиболее крупной из них – Binance, то она вообще ушла с отечественного рынка. При этом всё равно сохраняется достаточно большое количество способов обменять криптовалюту на реальные денежные средства. Среди них:

Вывод через обменные пункты и p2p-рынки.

Обмен криптовалюты на наличные деньги в физических офисах.

Открытие счёта в Киргизии, Казахстане или Беларуси, где существуют специализированные обменники.

У каждого из этих вариантов имеются как свои преимущества, так и недостатки.

Вывод через p2p-рынки и обменные пункты

Данный вид транзакций является наиболее популярным в России. До 50% всей криптовалюты обмениваются именно при помощи p2p-рынков.

Они представляют собой своеобразные биржи, которые гарантируют честное проведение сделки между продавцом и покупателем. Первый переводит p2p криптовалюту, а второй – необходимую денежную сумму.

Естественно, за проведение таких операций биржа берёт свою комиссию.

В дальнейшем денежные средства попадают на счёт, указанный продавцом криптовалюты.

Чтобы избежать вопросов со стороны налоговой, необходимо своевременно задекларировать полученные доходы. Стоит помнить, что банки прекрасно отслеживают такие платежи.

Обмен в физических офисах

Они присутствуют по большей части в Москве и Санкт-Петербурге.

Постепенно открываются физические офисы и в других регионах страны.

Некоторые считают, что такой вариант не требует дальнейшей уплаты налогов, так как человек получает наличные средства.

На самом деле любой обменный пункт такого типа хранит всю информацию о своих клиентах и по запросу от налоговых служб и других ведомств обязан её предоставлять.

Открытие счёта в странах СНГ

В настоящее время обменные пункты функционируют на территории Беларуси, Казахстана и Киргизии. Для того чтобы воспользоваться ими, придётся открыть банковский счёт в одном из банков соответствующей страны.

Каких-то особых проблем по обмену криптовалюты на денежные средства в дальнейшем не будет.

При этом стоит помнить, что граждане Российской Федерации, проживающие на её территории 183 дня и более, при открытии счёта в иностранном банке необходимо информировать налоговую службу и в дальнейшем ежегодно отчитываться по вопросу движения денежных средств по нему.