Отдых в Египте: курорты, отели, цены туров

Вторая волна коронавируса уже началась в некоторых европейских странах. Вполне вероятно, что в ближайшей перспективе границы снова буду закрыты. О привычном отдыхе у моря многим россиянам придётся забыть. Однако, ещё можно успеть «запрыгнуть в последний вагон». Египет остаётся одним из наиболее привлекательных предложений среди большинства туристических агентств (в Турции обстановка с коронавирусом значительно острее).

На сайте https://bytur.by/otdyh-na-more/egipt/ Вы сможете ознакомиться с предложением и подобрать подходящий для себя тур. Несмотря на то, что выпуск вакцины от коронавируса уже начался, массовое прививание населения (а не только групп риска) начнётся лишь в следующее году. Это к тому, что на Новый год, вряд ли удастся выехать за границу.

Какой курорт в Египте предпочесть?

Рекомендуем обратить внимание на следующие города:

Хургада;

Шарм-эль-Шейх;

Сома Бэй;

Эль Гуна.

Больше всего отелей располагается в Шарм-эль-Шейхе. Однако, в актуальных условиях, туристы напротив ищут возможности отдалиться от больших скоплений иностранцев, чтобы снизить риски инфицирования.

Следовательно, Хургада тоже отпадает. Ведь это главный центр туризма в Египте.

Обратите внимание на регионы Сома Бэй и Эль Гуна. В первом случае выбор осуществляется всего из 11 отелей. А в Эль Гуне их 20. Рекомендуем отдохнуть в новом Чуде Света – рукотворной «Венеции» в 30 км севернее от Хургады.

Эль Гуна – рай на земле, созданный руками человека

Владельцем Эль Гуны де-факто является Сами Савирис – мультимиллиардер, который и стал главным инвестором при строительстве Эль Гуны. Вся территория курорта пронизана каналами.

Регион располагает всем необходимым – собственным аэропортом (хотя из Хургады можно доехать на авто за 20 минут), полями для гольфа, белыми пляжами, район в тосканском стиле и т.д.

Присутствует в Эль Гуне и район, который выстраивался в классических арабских трендах. Здесь преимущественно расположены виллы, которые сдаются в аренду целиком. Главным преимуществом Эль Гуны является то, что она была изначально полностью спроектирована – всё пространство продумано.

Здесь действительно есть чем развлечь себя туристу из любой страны: торговые центры, камерные бутики, ночные клубы, морские прогулки, теннисная школа, дайвинг центры, яхтинг и т.д.

В видео представлен влог об отдыхе в Египте (Хургада):