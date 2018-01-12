Как устранить течь в стиральной машине

Сегодня стиральная машина является настоящим незаменимым «помощником» для многих хозяек. Приобретая такую технику, мы рассчитываем на то, что она будет служить нам чуть ли не вечно, но это далеко не так.

По разным причинам оборудование теряет свою функциональность, и довольно часто это связано с неправильной эксплуатацией. Разобраться с этим вопросом поможет ремонт стиральных машин.

Причины поломки

Одной из наиболее распространенных поломок является то, что машина начинает неожиданно течь. Чтобы разобраться, что спровоцировало данную поломку, нужно понять, откуда вытекает жидкость.

Довольно часто вода выливается через шланг. Такая распространенная проблема возникает в результате износа элемента, и поэтому требуется его полная замена.

Также, течь образуется по причине слабого соединения в местах стыков. В этом случае, лучше всего обратиться за помощью к мастеру, если вы никогда ранее не занимались починкой техники.

Если проблема заключается в наливном шланге, то течь можно обнаружить даже в тот момент, когда машина не работает. Чтобы исправить проблему, нужно плотно соединить данный элемент с корпусом техники.

Обязательно проверьте целостность шланга. При наличии повреждений, наливной элемент стоит заменить.

Если вы заметили, что течь образуется в процессе слива воды или отжима, скорее всего, проблема заключается в сливном шланге. Как и в предыдущем случае, нужно осмотреть места стыков, а также проверить элемент на наличие повреждений.

Кроме этого, образование течи может происходить и по таким причинам:

протечка патрубков. В этом случае, вода течет из-под нижней части машины;

повреждение сливного насоса. Для устранения проблемы нужно заменить старый элемент новым;

протечка манжеты. Резиновую деталь повреждают мелкие острые предметы, которые остаются в карманах во время стирки.

Довольно часто потеря функциональности связана с баком оборудования.

Бак стиральной машины

Довольно часто происходит так, что течь образуется через бак или со стороны подшипников. В этом случае, необходимо рассмотреть такие причины и решения проблемы:

возникновение трещины. При наличии повреждения, деталь нужно заменить или, в крайнем случае, заделать дырку влагостойким клеем;

нарушенное соединение частей бака. Прокладка, которая находится между половинами, со временем высыхает, что и провоцирует течь (элемент следует заменить);

износ сальника. В этом случае, требуется дополнительная замена подшипников.

Кроме вышеперечисленных причин, существует множество факторов, влияющих на появление течи. Поэтому, рекомендуется обратиться за помощью к мастеру, который определит место локализации поломки, и устранит ее.