Как называются рекламные стойки?

Вряд ли стоит говорить о том, что реклама – это главный драйвер роста продаж в любой предпринимательской сфере. Настоятельно не рекомендуется пренебрегать наружной рекламой. Ведь это самый простой и эффективный способ сообщить потенциальным покупателям о привлекательных условиях конкретных предложений. «Наружная реклама» — это достаточно растяжимое понятие. В контексте небольших магазинов и бутиков подразумевается применение рекламных стоек. Они бывают различных видов. Подобрав оптимальный, Вы гарантируете себе увеличение количества продаж практически с первого часа расположения стойки.

На сайте http://artmart-studio.ru/uslugi/reklama/reklamnye-stoyki Вы сможете заказать производство рекламной стойки под собственные цели. Ознакомьтесь с нижеприведённой публикацией, чтобы понять, какой тип рекламной продукции подобного рода подойдёт для Вашей предпринимательской деятельности наилучшим образом.

Типы рекламных стоек

Наиболее распространёнными можно назвать следующие варианты исполнения рекламной стойки:

промостойка;

односторонняя стойка;

Х-баннер;

стритлайны (типовой и нетиповой).

Первый вариант рекламной стойки подразумевает наличие промоутера рядом. Суть в том, что именно человек будет привлекать внимание и декларировать рекламную информацию. Подобный подход является эффективным, но требует затрачивания больших финансов.

Односторонняя стойка – самый доступный вариант. Эффективность его спорная. На одной опоре располагается информационная табличка. Безусловно, не каждый проходящий мимо обратит на неё внимание.

Х-баннер и стритлайны

Х-баннер – это самая лёгкая рекламная стойка. Более того, она наиболее мобильная. Суть её заключается в том, что собирается стойка из нескольких алюминиевых стержней. В двух плоскостях они распирают напечатанное на ПВХ-холсте рекламное изображение.

Установить подобную рекламную конструкцию очень просто. Также просто, как и собрать. Но располагать Х-баннер можно лишь внутри помещения. Любой порыв ветра приведёт к его разрушению.

Для уличного использования в большей степени подходят стритлайны. Они могут быть, как типовыми, так и нетиповыми. Конструкция представляет собой раскладывающуюся стойку.

На её поверхности методом прокатки наносится рекламное изображение. Стритлайн вполне может быть двухсторонним.

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В видео демонстрируется классическая рекламная стойка: