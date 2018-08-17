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Как называются рекламные стойки?

17 августа 2018

Вряд ли стоит говорить о том, что реклама – это главный драйвер роста продаж в любой предпринимательской сфере. Настоятельно не рекомендуется пренебрегать наружной рекламой. Ведь это самый простой и эффективный способ сообщить потенциальным покупателям о привлекательных условиях конкретных предложений. «Наружная реклама» — это достаточно растяжимое понятие. В контексте небольших магазинов и бутиков подразумевается применение рекламных стоек. Они бывают различных видов. Подобрав оптимальный, Вы гарантируете себе увеличение количества продаж практически с первого часа расположения стойки.

На сайте http://artmart-studio.ru/uslugi/reklama/reklamnye-stoyki Вы сможете заказать производство рекламной стойки под собственные цели. Ознакомьтесь с нижеприведённой публикацией, чтобы понять, какой тип рекламной продукции подобного рода подойдёт для Вашей предпринимательской деятельности наилучшим образом.

Типы рекламных стоек

Типы рекламных стоек

Наиболее распространёнными можно назвать следующие варианты исполнения рекламной стойки:

  • промостойка;
  • односторонняя стойка;
  • Х-баннер;
  • стритлайны (типовой и нетиповой).

Первый вариант рекламной стойки подразумевает наличие промоутера рядом. Суть в том, что именно человек будет привлекать внимание и декларировать рекламную информацию. Подобный подход является эффективным, но требует затрачивания больших финансов.

Односторонняя стойка – самый доступный вариант. Эффективность его спорная. На одной опоре располагается информационная табличка. Безусловно, не каждый проходящий мимо обратит на неё внимание.

Х-баннер и стритлайны

Х-баннер и стритлайны

Х-баннер – это самая лёгкая рекламная стойка. Более того, она наиболее мобильная. Суть её заключается в том, что собирается стойка из нескольких алюминиевых стержней. В двух плоскостях они распирают напечатанное на ПВХ-холсте рекламное изображение.

Установить подобную рекламную конструкцию очень просто. Также просто, как и собрать. Но располагать Х-баннер можно лишь внутри помещения. Любой порыв ветра приведёт к его разрушению.

Для уличного использования в большей степени подходят стритлайны. Они могут быть, как типовыми, так и нетиповыми. Конструкция представляет собой раскладывающуюся стойку.

На её поверхности методом прокатки наносится рекламное изображение. Стритлайн вполне может быть двухсторонним.

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В видео демонстрируется классическая рекламная стойка:



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