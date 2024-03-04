Виды корпоративных сувениров с логотипом

Сувениры с логотипом могут стать приятным подарком для сотрудников, партнеров или клиентов. Кроме того, подобные изделия повышают узнаваемость фирмы, поддерживают имидж и являются фактически рекламой товаров, услуг или бренда.

Какие бывают сувениры с логотипом

Логотип может быть нанесен на канцелярию, кружки, тарелки, ложки, деловые аксессуары.

Нет никаких ограничений для изготовления подобных сувениров. Заказать подарки можно как оптом, так и в розницу. Существует несколько способов нанесения логотипов компании на продукцию. Выбор зависит от личных предпочтений, стоимости, сроков изготовления, количества и качества.

Сувениры, на которых изображен логотип фирмы, давно пользуются спросом и являются очень эффективным способом напомнить о себе заказчикам или партнерам. Это важно во время проведения различных корпоративных мероприятий, презентаций, праздников, конференций.

Чтобы охватить как можно большее число потенциальных потребителей и заказчиков, компания наносит свой логотип на аксессуары, футболки, шляпы, кепки, стаканы, кружки, ручки.

Если предстоит встреча с партнерами или руководством других компаний, используется продукция, которая всегда под рукой и напоминает о фирме.

Для этих целей логотип наносят на ежедневники, календари, папки, офисные принадлежности, блокнотики, органайзеры, портфели, визитницы, чемоданы.

Иногда используют текстиль: салфетки, полотенчики, одежду для организаторов.

Кроме того, напомнить о себе поможет логотип, нанесенный на термосы, кружки, фляги, ножи, кофейные чашки. Помимо самой эмблемы фирмы, там могут быть указаны телефоны и адреса. Прекрасным подарком для своих сотрудников на различные праздники или юбилеи будут сувениры с логотипом фирмы.

Это могут быть часы, блокноты, ручки, чашки, подарочные наборы.

Способы нанесения логотипа

Для заказа сувениров потребуется выбрать способ нанесения логотипов.

Есть несколько вариантов. Выбор зависит от стоимости, количества, скорости и сроков изготовления, материала, на который будет наноситься изображение.

Тампопечать делается при помощи силиконового тампона. Используют для небольших изображений на ручках, брелоках, зажигалках.

Печать путем продавливания краски через специальную сетку, называется шелкография. Подходит для кожи, стекла, пластика, ткани. При помощи тиснения можно нанести логотип на ежедневники и папки из кожи или ткани. Лазерная гравировка подойдет для ручек и различных металлических изделий. Специальная УФ-печать сделает изображение ярким и стойким. Она покрывает всю поверхность изделия и подходит для флешек, фонариков, ежедневников, кружек.

Для ткани или керамики лучше выбрать сублимацию. Этот способ сделает рисунки очень прочными и яркими.