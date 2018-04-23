Как называется клейкая лента, применяемая в быту?

Клейкая лента настолько плотно вошла в обиход человека, что сегодня без неё обойтись практически невозможно. Пресловутый скотч одинаково эффективно поможет, если требуется сделать ремонт шариковой ручки или отклеившихся обоев. Скотч – это «народное» название. Профессионалы называют такую ленту упаковочной. Она абсолютно прозрачна, но при этом располагает достаточным уровнем прочности для обеспечения сохранности товара на всей протяженности доставки.

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Виды клейких лент, наиболее популярных в использовании

К таковым с лёгкостью можно причислить:

упаковочную ленту;

армирующую ленту;

двухсторонний скотч;

малярный скотч;

защитная клейка лента;

промо-лента.

В отношении упаковочной ленты всё предельно понятно. Помимо основного предназначения она может по большому счету использоваться практически всюду. Армирующий скотч применяется в отделочных работах.

Кроме того, различные работы по ремонту тоже могут потребовать подобное средство (на постоянной или временной основе).

Важно помнить, что качественная клейка лента обладает специальным клеем. После удаления самой ленты удалить его с поверхности не составит труда посредством обыкновенного медицинского спирта (полностью в нём растворяется).

Двухсторонний скотч, как замена большинства крепежа

Прочность, с которой двухсторонний скотч прилипает на подготовленную поверхность, позволяет использовать средство в качестве замены многим позициям металлического крепежа.

К примеру, сегодня многие производители рулонных жалюзи в комплект поставки кладут несколько полосок двухстороннего скотча. Они позволяют надёжно зафиксировать изделие даже на абсолютно вертикальной поверхности.

При этом, двухсторонний скотч по своей цене значительно более привлекателен, если проводить сравнение с металлическими заменителями (полноценный крепёж).

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В видео рассказывается о корректных принципах применения скотчей: