Где используется шевронная лента

Работу многих производств и предприятий невозможно представить себе без такого элемента, как шевронная лента. Благодаря использованию этого материала в сложном оборудовании, можно качественно организовать транспортировку продукции.

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Шевронные ленты: особенности

Изготовление шевронных лент является сложным и трудоемким процессом. Чаще всего для этих целей используется метод вулканизации.

В сравнении с другими видами, эта технология обладает рядом весомых преимуществ. Для создания элементов применяется специальный клей, который фиксирует стыки между лентами.

Благодаря этому, нет необходимости в использовании пресса. Это значительно облегчает процесс изготовления.

В сравнении с другими распространенными технологиями, вулканизация считается менее трудоемкой. Поэтому для изготовления шевронных лент не требуется много времени.

Применение вулканизации положительно сказывается на себестоимости готовой продукции. Цены на шевронные ленты отличаются доступностью.

Но, существует один нюанс, который необходимо учитывать, рассматривая метод вулканизации. Ленты, изготовленные по такой технологии, не могут транспортировать продукцию, температура которой превышает отметку в 80 градусов.

Современные шевронные ленты обладают хорошими техническими свойствами, а именно:

термостойкость (зависит от вида);

изделия не боятся низких температур;

ленты обладают антистатическими свойствами.

На поверхности шевронных изделий присутствуют специальные профили. Именно благодаря этому, ленты широко используются для транспортировки сыпучих продуктов.

Стоит отметить, что качественные шевронные изделия обладают гибкостью. Ленты справляются даже с высокими нагрузками и сильным давлением.

Применение лент

Шевронные ленты нашли свое применение во многих современных сферах. Нередко такие элементы используются для обустройства эскалаторов и лифтов в различных торговых комплексах, но мы редко это замечаем.

Ленты могут отличаться между собой не только по размерам и форме, но и по эксплуатационным качествам. Именно от этого зависит область применения изделия.

В основном, шевронные ленты используются в следующих сферах:

в сельском хозяйстве;

на асфальтных заводах;

в угольных шахтах.

Нередко шевронные ленты используются на цементных заводах. Изделия нашли свое применение в дорожно-строительном оборудовании.