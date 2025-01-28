Как научиться создавать веб сайты

Современное цифровое пространство позволяет реализовать множество проектов, создать профессиональный образ, открыть свой интернет-магазин, прорекламировать свои услуги.

Собственный сайт решает сразу несколько вопросов и представляет информацию о продукте. Чтобы ознакомиться с рейтингом курсов по созданию сайтов, можно перейти на сайт.

Способы создания сайта

Для создания сайта можно воспользоваться собственными силами или подыскать грамотного исполнителя.

Первый способ потребует минимум финансовых вложений, но понадобятся специализированные знания. Второй отличается дороговизной. Если вы начинается свой бизнес (интернет-магазин, служба доставки, услуги фотографа, копирайтера и т.д.), то эксперты советуют обратить внимание на программы конструкторы, которые помогут в реализации проекта.

Но следует помнить, что не каждый сможет самостоятельно написать код. Такой вариант подойдет тем, кто хорошо разбирается в языках программирования HTML.

CMS-системы управления контентом позволяют создавать простые, информативные проекты.

Они помогут написать программу с начала и управлять функционалом в дальнейшем. На хостинге можно выбрать подходящий шаблон, загрузить свою базу данных, оптимизировать и выставлять в сеть.

Выбор платформы

Создание сайта начинается с идеи, постановки целей.

Оптимальным вариантом создания простого веб ресурса станут специальные конструкторы, где не нужны широкие познания в программировании, а разобраться можно за пару часов.

Вот список наиболее популярных площадок для создания сайта с нуля:

Ukit. Подойдет новичкам и бизнесменам для визиток, лендингов, портфолио. Имеет модуль для корпоративных блогов, возможность настройки всплывающих окон. Более 500 шаблонов по 40 темам.

Ucoz. Универсальная платформа с набором профессиональных инструментов и удобной админ-панелью, позволяющие воплощать масштабные идеи (многостраничные сайты, ведение форумов и др.).

Mobirise. Лучший конструктор на базе ИИ. Устанавливается на рабочий компьютер, не требует постоянного включения в сеть. Сайты очень функциональны и просты в администрировании.

Wordpress. Бесплатное приложение, где тщательно проработаны вопросы пошагового создания сайта, рубрика FAQ, общие рекомендации, постоянно появляются дополнительные расширения и обновления.

Каждый конструктор обеспечивает высокий уровень безопасности, поддерживает шорт-коды, опцию бесплатного использования.

Разработаны подробные методички, в которых разберется даже школьник.