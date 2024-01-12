Как настроить механические наручные часы

Наручные часы придают стильность, и помогают владельцу круглосуточно ориентироваться во времени, проводить его фиксацию, устанавливать напоминания будильником.

Следить за календарем, погодой и состоянием здоровья, ориентироваться в пространстве. Отслеживать время в разных концах планеты. И все это не электронные, а механические часы.

Но для корректной работы они требуют правильных настроек. Часть регулировок можно выполнять самостоятельно. А за частью придется обращаться в мастерскую. По выгодной цене купить часы оптом можно на сайте компании chasprom.ru.

Настройка времени

Для начала нужно подождать подхода секундной стрелки в положение, соответствующее 0 секунд.

Это рекомендательное условие, но тогда настройки будут самыми точными. После этого выполнить такой алгоритм операций:

Вытаскивать головку завода часов на 1 щелчок.

Провести настройку даты для механизма. С этой целью поворачивать головку от себя.

Установить дату, не доходя одного дня до требуемого числа или дня. Когда делаете настройку в воскресенье, то устанавливаете субботу.

После этого головка достается, пока прозвучит второй щелчок.

Вращая минутную стрелку с часовой, выставить необходимое время в часах и минутах.

Дождаться, когда время на эталоне (других часах) подойдет к установленному значению на настраиваемых часах (совпадет с ним). Нажать в этот момент головку, задвинув до упора.

Эталоном или образцом могут быть другие часы, время в компьютере (ноутбуке) или в смартфоне, или сигнал точного времени по радио.

Важно правильно заводить механические часы.

Крутить заводную головку от себя по часовой стрелке плавно. Головка затягивается до средней тугости, для этого нужно провернуть ее до 20 оборотов. Важно это делать в одно и то же время. Тогда часы будут соблюдать установленную точность.

Настройки точности

Для комфортного использования механических часов нужно их сверить через кратное количество времени – сутки, неделю.

Потом сверить с заявленными гарантиями точности по паспорту часов. Если расхождения в показаниях за сутки, например, явно больше, то нужно провести их регулировку в мастерской. Она может быть проведена и самостоятельно. Но при недостатке опыта никто не гарантирует, что вы не навредите часам еще больше.

В отдельных моделях это можно делать поле того, как снимется их задняя крышка.

В механизме будет регулировка под миниатюрную отвертку, со знаками – и +. В соответствии с тем, отстают или спешат часы, нужно слегка подкорректировать, закрыть крышку, и через сутки снова проверить ход.

Так за один или несколько раз добиться необходимой точности. Но она не будет лучшей, чем гарантируется по паспорту. При этом регулировать нужно аккуратно, чтобы не сбить механизм с корректной работы.

Если нет опыта, или нет регулировки под крышкой, следует отнести часы в мастерскую.

Также не стоит беспокоиться, когда часы за сутки отличаются в ходе на несколько секунд, и это значение стабильное. Достаточно его помнить, и учитывать эту поправку для себя, при отслеживании времени. А раз в неделю или реже выставлять точное время заново.

Проверки и обслуживание в мастерской

В сервисе можно заказать такие операции:

Проверить герметичность, степень защиты от влаги. Водостойкость.

Размагнитить часы.

Проверить точность хода механизма.

Тестировать состояние батарей.

Менять и полировать стекло.

Ремонтировать и чистить механизм.

Полировать корпус и браслет.

В мастерской следует также настраивать циферблаты других устройств в часах, не прибегая к самостоятельным установкам – хронометра, барометра пульсометра.

Нужно также учитывать, что отдельные циферблаты могут не поддаваться регулировкам. Об этом нужно узнавать при покупке.