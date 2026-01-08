Что такое игольчатый подшипник
Что такое игольчатый подшипник

8 января 2026

Так называется роликовая опора вращения. Телом вращения в таком подшипнике выступает ролик в виде цилиндра. Такой ролик сильно по своему виду напоминает иглу. Отсюда название подшипника. Обычно такие ролики (иглы) маленького диаметра. Большой выбор подшипников представлен на сайте компании https://www.prombearing.ru.

Особенности такой разновидности подшипника

Стоит перечислить некоторые основные черты такого вида подшипника:

  • Длина иглы может в 4-10 раз превышать её диаметр.
  • Ролики в подшипнике располагаются плотно друг к другу. Между ними практически отсутствует зазор.
  • Конструкционные особенности рассчитаны только на радиальные нагрузки.

Конструкционные особенности

Такой подшипник состоит из следующих составных частей:

  • Специальное колечко.
  • Это колечко воспринимает основную нагрузку и передает её на корпус подшипника.
  • Внутреннее колечко. Закрепляется на валу и оси.
  • Иглы. Устанавливаются в один или два ряда.
  • Сепаратор. Обычно изготавливается методом штамповки из стали или из высококачественных полимеров. Он служит для удержания роликов на расстоянии.
  • Дорожки. Это рабочие площадки на колечках.
  • Они служат для перекатывания роликов.

Виды

Стоит перечислить основные разновидности таких подшипников.

  • С сепаратором без колец. Это упорные изделия. Используются при высочайших нагрузках.
  • Со штампованным кольцом. У таких изделий небольшое поперечное сечение. Устойчиво переносят невысокие нагрузки.
  • С точеными рабочими элементами. Минимальное поперечное сечение. Обладают высочайшей грузоподъемностью.
  • Самостоятельно устанавливающиеся изделия. Самостоятельно устанавливаются за счет наружного колечка с верхней наружной поверхностью в виде сферы.
  • Комбинированные. Конструкция таких изделий рассчитана как на осевые, так и на радиальные нагрузки. При этом нагрузки могут восприниматься подшипником в обоих направлениях.

Применение.

Такие изделия нашли широчайшее использование в разных сферах. Перечислим основные сферы использования:

  • Автомобилестроение. Такие изделия нашли широкое применение в автомобилестроительной сфере. Например, они используются в КПП, маховиках и сцеплениях, компонентах рулевого управления.
  • В промышленном оборудовании. В валах передачи движения, шестеренчатых передачах, подвижных соединениях, испытывающих высочайшие радиальные нагрузки.
  • Техника сельскохозяйственного назначения.
  • В механизмах трансмиссии тракторов и комбайнов, рулевых механизмах, приводах жаток, сеялок, прессов и косилок.
  • В различных инструментах и бытовой технике.
  • В редукторах ручных инструментов.



