Что такое игольчатый подшипник

Так называется роликовая опора вращения. Телом вращения в таком подшипнике выступает ролик в виде цилиндра. Такой ролик сильно по своему виду напоминает иглу. Отсюда название подшипника. Обычно такие ролики (иглы) маленького диаметра. Большой выбор подшипников представлен на сайте компании https://www.prombearing.ru.
Особенности такой разновидности подшипника
Стоит перечислить некоторые основные черты такого вида подшипника:
- Длина иглы может в 4-10 раз превышать её диаметр.
- Ролики в подшипнике располагаются плотно друг к другу. Между ними практически отсутствует зазор.
- Конструкционные особенности рассчитаны только на радиальные нагрузки.
Конструкционные особенности
Такой подшипник состоит из следующих составных частей:
- Специальное колечко.
- Это колечко воспринимает основную нагрузку и передает её на корпус подшипника.
- Внутреннее колечко. Закрепляется на валу и оси.
- Иглы. Устанавливаются в один или два ряда.
- Сепаратор. Обычно изготавливается методом штамповки из стали или из высококачественных полимеров. Он служит для удержания роликов на расстоянии.
- Дорожки. Это рабочие площадки на колечках.
- Они служат для перекатывания роликов.
Виды
Стоит перечислить основные разновидности таких подшипников.
- С сепаратором без колец. Это упорные изделия. Используются при высочайших нагрузках.
- Со штампованным кольцом. У таких изделий небольшое поперечное сечение. Устойчиво переносят невысокие нагрузки.
- С точеными рабочими элементами. Минимальное поперечное сечение. Обладают высочайшей грузоподъемностью.
- Самостоятельно устанавливающиеся изделия. Самостоятельно устанавливаются за счет наружного колечка с верхней наружной поверхностью в виде сферы.
- Комбинированные. Конструкция таких изделий рассчитана как на осевые, так и на радиальные нагрузки. При этом нагрузки могут восприниматься подшипником в обоих направлениях.
Применение.
Такие изделия нашли широчайшее использование в разных сферах. Перечислим основные сферы использования:
- Автомобилестроение. Такие изделия нашли широкое применение в автомобилестроительной сфере. Например, они используются в КПП, маховиках и сцеплениях, компонентах рулевого управления.
- В промышленном оборудовании. В валах передачи движения, шестеренчатых передачах, подвижных соединениях, испытывающих высочайшие радиальные нагрузки.
- Техника сельскохозяйственного назначения.
- В механизмах трансмиссии тракторов и комбайнов, рулевых механизмах, приводах жаток, сеялок, прессов и косилок.
- В различных инструментах и бытовой технике.
- В редукторах ручных инструментов.