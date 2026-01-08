Что такое игольчатый подшипник

Так называется роликовая опора вращения. Телом вращения в таком подшипнике выступает ролик в виде цилиндра. Такой ролик сильно по своему виду напоминает иглу. Отсюда название подшипника. Обычно такие ролики (иглы) маленького диаметра. Большой выбор подшипников представлен на сайте компании https://www.prombearing.ru.

Особенности такой разновидности подшипника

Стоит перечислить некоторые основные черты такого вида подшипника:

Длина иглы может в 4-10 раз превышать её диаметр.

Ролики в подшипнике располагаются плотно друг к другу. Между ними практически отсутствует зазор.

Конструкционные особенности рассчитаны только на радиальные нагрузки.

Конструкционные особенности

Такой подшипник состоит из следующих составных частей:

Специальное колечко.

Это колечко воспринимает основную нагрузку и передает её на корпус подшипника.

Внутреннее колечко. Закрепляется на валу и оси.

Иглы. Устанавливаются в один или два ряда.

Сепаратор. Обычно изготавливается методом штамповки из стали или из высококачественных полимеров. Он служит для удержания роликов на расстоянии.

Дорожки. Это рабочие площадки на колечках.

Они служат для перекатывания роликов.

Виды

Стоит перечислить основные разновидности таких подшипников.

С сепаратором без колец. Это упорные изделия. Используются при высочайших нагрузках.

Со штампованным кольцом. У таких изделий небольшое поперечное сечение. Устойчиво переносят невысокие нагрузки.

С точеными рабочими элементами. Минимальное поперечное сечение. Обладают высочайшей грузоподъемностью.

Самостоятельно устанавливающиеся изделия. Самостоятельно устанавливаются за счет наружного колечка с верхней наружной поверхностью в виде сферы.

Комбинированные. Конструкция таких изделий рассчитана как на осевые, так и на радиальные нагрузки. При этом нагрузки могут восприниматься подшипником в обоих направлениях.

Применение.

Такие изделия нашли широчайшее использование в разных сферах. Перечислим основные сферы использования: