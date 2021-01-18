Как делается SEO продвижение интернет-магазина

Любой сайт, созданный с коммерческой целью, нуждается в раскрутке, в том числе и интернет-магазины. Самый эффективный на сегодняшний день инструмент — SEO продвижение.

Правда, когда речь идет о магазине, процесс немного отличается от стандартного информационного ресурса или блога, потому что отличается структура сайта, преследуемые им цели. Эффективное СЕО продвижение интернет-магазинов выполнит компания https://seosan.org.ua/.

Зачем это нужно

Ответ очевиден! Владельцы хотят больше продавать и соответственно зарабатывать. Для этого необходимо увеличить объем ежедневного трафика уникальных пользователей.

И это должны быть не случайные зеваки, которые непонятно как сюда забрели, а потенциальная целевая аудитория. То есть цель продвижения заключается не просто в увеличении трафика, а в улучшении его качества.

Привлеченные пользователи должны быть заинтересованы в предлагаемых товарах. Это повысит шансы, что они сделают заказ. Например, вряд ли представительниц прекрасного пола стоит привлекать на сайт с рыболовными снастями, надувными ложками и т. д.

Конечно, некоторые женщины интересуются этим, другие могут зайти в поисках подарка для мужчины. Но основная целевая аудитория – это мужчины 35+. Аналогично и с другими товарами. Нужно привлекать именно свою целевую аудиторию.

Как осуществляется SEO продвижение интернет-магазина

Это целый комплекс мероприятий, связанных как с внутренней, так и внешней оптимизацией ресурса. Они могут быть выполнены сразу, если ресурс только создан и запускается. Либо это может быть давно функционирующий ресурс. Оптимизация включает в себя следующие основные этапы:

Анализ сайтов конкурентов . Это не для того, чтобы посмотреть как у них и сделать так же, а чтобы понять, какие инструменты они используют, придумать что-то еще более интересное. Нужно смотреть, что делают конкуренты, а не жить в своем мире, думая, что сайт идеальный.

. Это не для того, чтобы посмотреть как у них и сделать так же, а чтобы понять, какие инструменты они используют, придумать что-то еще более интересное. Нужно смотреть, что делают конкуренты, а не жить в своем мире, думая, что сайт идеальный. Составление технического плана . После того, как конкуренты исследованы, можно приступать к составлению плана действий.

. После того, как конкуренты исследованы, можно приступать к составлению плана действий. Корректировка внутренней структуры , если требуется. Возможно, изначально структура сайта была разработана не очень правильно, пользователя неудобно или вовсе непонятно, что и где находится. Эти ошибки следует исправить.

, если требуется. Возможно, изначально структура сайта была разработана не очень правильно, пользователя неудобно или вовсе непонятно, что и где находится. Эти ошибки следует исправить. Оптимизация контента. Корректируется при необходимости контент. В него грамотно включают ключевые слова, чтобы повысить релевантность

Корректируется при необходимости контент. В него грамотно включают ключевые слова, чтобы повысить релевантность Внешняя оптимизация и увеличение ссылочной массы. Помимо формирования семантического ядра и оптимизации контента, было бы неплохо увеличить число упоминаний, ссылок на сторонних ресурсах.

Доверить оптимизацию и продвижение интернет-магазина лучше специалистам. Самостоятельные попытки, как показывает практика, особых плодов не дают.