Как настроить контекстную рекламу в Яндекс.Директ?

Интернет давно отобрал у телевидения лидерство в сегменте рекламы и продвижения. Во многом означенное стало возможным благодаря контекстной рекламе. Отличием контекстной рекламы от рекламы по ТВ является её прямая ориентированность на конечного потребителя. То есть, пользователю Интернета рекламируются те товары и услуги, в которых он уже заинтересован. Естественно, такой подход эффективнее для рекламодателя.

Контекстную рекламу сайта агентство предлагает взять полностью на себя. Подразумевается создание рекламной кампании в контекстной сети: полная настройка, анализ метрик, повышение эффективности, изменение баннеров и т.д. На самом деле настроить контекстную рекламу таким образом, чтобы она эффективно работала на рекламодателя – не так просто, как может показаться после просмотра роликов в Youtube.

Регистрация в Яндекс.Директ

Именно Яндекс.Директ удерживает лидерство в сегменте контекстной рекламы. Всё благодаря возможности прямого рекламирования в поисковой системе техногиганта (Яндекс.Поиск) и весьма широкой сети сайтов-партнёров.

Суммарная аудитория Яндекс.Директ превышает 65 млн. активных пользователей.

Регистрация в сервисе достаточно простая – необходимо лишь указать номер телефона и электронную почту (Важно! Почта должна быть под доменом @yandex.ru).

Если рекламодатель верит в собственные силы, можно в кратчайшие сроки сформировать рекламную кампанию под имеющийся бюджет при помощи «Мастера кампаний». Это набор простейших алгоритмов, который проведёт рекламодателя по этапам создания первого рекламного проекта.

Важнейшие этапы настройки

Ни в коем случае нельзя халатно относиться к настройке следующих аспектов:

адрес рекламируемой страницы;

размещение рекламы;

метрика;

выбор стратегии;

время показов рекламы;

дополнительные настройки (минус-фразы, гео-таргетинг в расширенном виде и т.д.).

Яндекс.Директ предлагает три места для размещения рекламы – только в поиске, главная страница + сеть партнёров РСЯ; поиск + главная страница + сеть партнёров РСЯ.

Специалисты рекомендуют выбирать вариант с размещением в результатах поиска (либо размещение у партнёров РСЯ). Так будет проще анализировать результаты и повышать эффективность рекламной кампании.

Рекламодатель должен понимать, что ежедневно появляются новые рекламные кампании и исчезают старые. Рынок рекламы живой. А это означает, что коррекция в стратегии требуется постоянно.

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В видео Стас Быков расскажет о Яндекс.Директ в 2023: