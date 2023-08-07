Как настроить контекстную рекламу в Яндекс.Директ? Узнайте о важнейших этапах настройки.
да придет идея думающему

Как настроить контекстную рекламу в Яндекс.Директ?

7 августа 2023

Интернет давно отобрал у телевидения лидерство в сегменте рекламы и продвижения. Во многом означенное стало возможным благодаря контекстной рекламе. Отличием контекстной рекламы от рекламы по ТВ является её прямая ориентированность на конечного потребителя. То есть, пользователю Интернета рекламируются те товары и услуги, в которых он уже заинтересован. Естественно, такой подход эффективнее для рекламодателя.

Контекстную рекламу сайта агентство предлагает взять полностью на себя. Подразумевается создание рекламной кампании в контекстной сети: полная настройка, анализ метрик, повышение эффективности, изменение баннеров и т.д. На самом деле настроить контекстную рекламу таким образом, чтобы она эффективно работала на рекламодателя – не так просто, как может показаться после просмотра роликов в Youtube.

Регистрация в Яндекс.Директ

Регистрация в Яндекс.Директ

Именно Яндекс.Директ удерживает лидерство в сегменте контекстной рекламы. Всё благодаря возможности прямого рекламирования в поисковой системе техногиганта (Яндекс.Поиск) и весьма широкой сети сайтов-партнёров.

Суммарная аудитория Яндекс.Директ превышает 65 млн. активных пользователей.

Регистрация в сервисе достаточно простая – необходимо лишь указать номер телефона и электронную почту (Важно! Почта должна быть под доменом @yandex.ru).

Если рекламодатель верит в собственные силы, можно в кратчайшие сроки сформировать рекламную кампанию под имеющийся бюджет при помощи «Мастера кампаний». Это набор простейших алгоритмов, который проведёт рекламодателя по этапам создания первого рекламного проекта.

Важнейшие этапы настройки

Важнейшие этапы настройки

Ни в коем случае нельзя халатно относиться к настройке следующих аспектов:

  • адрес рекламируемой страницы;
  • размещение рекламы;
  • метрика;
  • выбор стратегии;
  • время показов рекламы;
  • дополнительные настройки (минус-фразы, гео-таргетинг в расширенном виде и т.д.).

Яндекс.Директ предлагает три места для размещения рекламы – только в поиске, главная страница + сеть партнёров РСЯ; поиск + главная страница + сеть партнёров РСЯ.

Специалисты рекомендуют выбирать вариант с размещением в результатах поиска (либо размещение у партнёров РСЯ). Так будет проще анализировать результаты и повышать эффективность рекламной кампании.

Рекламодатель должен понимать, что ежедневно появляются новые рекламные кампании и исчезают старые. Рынок рекламы живой. А это означает, что коррекция в стратегии требуется постоянно.

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