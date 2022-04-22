Что такое SEO продвижение простыми словами

Современный бизнес не может существовать без рекламы своей продукции и услуг. А самая массовая, быстрая и доступная реклама находится в интернете. Там размещаются десятки и сотни миллионов предложений от компаний и частных лиц. И человек, который ищет нужный товар или услугу, делает это через поисковые системы в интернете.

Для того, чтобы конкретное предложение показывалось на первых страницах поисковиков среди миллионов других, его нужно продвигать. А нашедшего его пользователя нужно убедить товар или услугу приобрести.

Для таких целей и существует комплекс работ, называемый СЕО продвижением. Эффективно выполняет продвижение сайтов SEO студия в Новосибирске https://nsk-seo.ru/.

Содержание SEO

SEO – аббревиатура термина Search Engine Optimization, переводится как оптимизация поисковой выдачи.

Значит, продвижение SEO – это продвижение сайта в поисковой выдаче разных поисковых систем.

На практике такая оптимизация для продвижения делится на два этапа:

Внутренняя оптимизация (или инвентаризация) сайта проводится постоянно и независимо от показателей. Это как умываться, или чистить зубы.

Внешняя оптимизация направлена на борьбу с конкурентами. Увеличивается поток клиентов за счет работы с ресурсами в интернете и увеличения числа ссылок.

Сначала нужно определить, насколько необходимо СЕО продвижение для выбранной темы. Этому поможет сервис Вордстат в Яндексе.

По введенному ключевому слову выбранной темы он выдаст число за месяц показов системы на этот запрос. Если это десятки тысяч и выше, или хотя бы тысячи, то тематика актуальная, и сайт нужно продвигать в ТОП первых запросов.

Внутренняя оптимизация

Этот этап направлен на обеспечение привлекательности сайта для посетителей и поисковых систем:

Формирование семантического ядра – набора ключевых, значимых слов и фраз, по которым ищется тематика сайта в поисках.

Улучшение структуры сайта – ЧПУ (человекопонятные ссылки с названиями страниц), улучшение индексации сайта поисковыми роботами, карта сайта с удобным меню для локации.

Удаление пустых страниц, неработающих ссылок.

Юзабилити – удобство работы для пользователя.

Релевантность – соответствие тематики сайта целевым запросам клиентов.

Уникальность контента на сайте – статей, фото, графики.

Перелинковка страниц сайта – корректные ссылки для удобного перехода между страницами.

Внешняя оптимизация

На этом этапе проводятся такие работы:

Увеличение количества ссылок на свой сайт со стороны сторонних ресурсов – размещение статей со ссылками на сайт, общение на ресурсах, покупка ссылок на свой сайт у других ресурсов, сервисов и бирж.

Продвижение в социальных сетях.

Одностраничная и контекстная реклама услуг или продуктов сайта.

Привлечение клиентов акциями, распродажами, конкурсами.

Создание раздела отзывов.

Создание многоуровневых рекламных воронок для привлечения и удержания клиентов.

Для начала работы по внешней оптимизации проводятся на заданный период, но при достаточной ее эффективности продолжается постоянная работа.