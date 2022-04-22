Что такое SEO продвижение простыми словами
он думал и был вознагражден идеей

Что такое SEO продвижение простыми словами

22 апреля 2022

Современный бизнес не может существовать без рекламы своей продукции и услуг. А самая массовая, быстрая и доступная реклама находится в интернете. Там размещаются десятки и сотни миллионов предложений от компаний и частных лиц. И человек, который ищет нужный товар или услугу, делает это через поисковые системы в интернете.

Для того, чтобы конкретное предложение показывалось на первых страницах поисковиков среди миллионов других, его нужно продвигать. А нашедшего его пользователя нужно убедить товар или услугу приобрести.

Для таких целей и существует комплекс работ, называемый СЕО продвижением. Эффективно выполняет продвижение сайтов SEO студия в Новосибирске   https://nsk-seo.ru/.

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Содержание SEO

SEO – аббревиатура термина Search Engine Optimization, переводится как оптимизация поисковой выдачи.

Значит, продвижение SEO – это продвижение сайта в поисковой выдаче разных поисковых систем.

На практике такая оптимизация для продвижения делится на два этапа:

  • Внутренняя оптимизация (или инвентаризация) сайта проводится постоянно и независимо от показателей. Это как умываться, или чистить зубы.
  • Внешняя оптимизация направлена на борьбу с конкурентами. Увеличивается поток клиентов за счет работы с ресурсами в интернете и увеличения числа ссылок.

Сначала нужно определить, насколько необходимо СЕО продвижение для выбранной темы. Этому поможет сервис Вордстат в Яндексе.

По введенному ключевому слову выбранной темы он выдаст число за месяц показов системы на этот запрос. Если это десятки тысяч и выше, или хотя бы тысячи, то тематика актуальная, и сайт нужно продвигать в ТОП первых запросов.

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Внутренняя оптимизация

Этот этап направлен на обеспечение привлекательности сайта для посетителей и поисковых систем:

  • Формирование семантического ядра – набора ключевых, значимых слов и фраз, по которым ищется тематика сайта в поисках.
  • Улучшение структуры сайта – ЧПУ (человекопонятные ссылки с названиями страниц), улучшение индексации сайта поисковыми роботами, карта сайта с удобным меню для локации.
  • Удаление пустых страниц, неработающих ссылок.
  • Юзабилити – удобство работы для пользователя.
  • Релевантность – соответствие тематики сайта целевым запросам клиентов.
  • Уникальность контента на сайте – статей, фото, графики.
  • Перелинковка страниц сайта – корректные ссылки для удобного перехода между страницами.

Внешняя оптимизация

На этом этапе проводятся такие работы:

  • Увеличение количества ссылок на свой сайт со стороны сторонних ресурсов – размещение статей со ссылками на сайт, общение на ресурсах, покупка ссылок на свой сайт у других ресурсов, сервисов и бирж.
  • Продвижение в социальных сетях.
  • Одностраничная и контекстная реклама услуг или продуктов сайта.
  • Привлечение клиентов акциями, распродажами, конкурсами.
  • Создание раздела отзывов.
  • Создание многоуровневых рекламных воронок для привлечения и удержания клиентов.

Для начала работы по внешней оптимизации проводятся на заданный период, но при достаточной ее эффективности продолжается постоянная работа.



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