Обзор итальянского бренда Bocchi и ассортимента сантехнических изделий из керамики, им предлагаемых

При ремонте ванной комнаты, когда нужно менять сантехнику, нельзя спешить и пытаться экономить на этом. Тем более что эти изделия приобретаются не на 1-2 года, а как минимум лет на 10-15.

Они должны быть качественными, современными, долговечными и удобными. Всем этим требованиям отвечает продукция итальянского бренда Bocchi.

О производителе

Итальянский бренд Bocchi работает более полувека. История компании берет свое начало еще в 1950 году. За 70-летнюю историю своего существования компания из небольшой фабрики разрослась до одного из крупнейших мировых поставщиков качественной сантехники, продукция которого пользуются спросом во многих странах, в том числе и нашей.

Особенность продукции заключается в том, что производитель делает одновременно акцент на высоком качестве и надежности, а также постоянном внедрении инноваций.

Благодаря этому, каталог продукции представляет не только классические сантехнические изделия, но и совершенно новые, иногда нестандартные модели, которые идеально впишутся в современные интерьеры частных жилых домов и квартир, различных коммерческих и других объектов.

На российский рынок поступает продукция Bocchi, произведенная на территории Турции. Здесь нет никакой путаницы. Бренд по-прежнему итальянский, но часть производственных мощностей в настоящее время расположена на территории Турции.

Это никоим образом негативно на качестве готовой продукции не сказывается. Она производится строго по уникальной технологии с контролем качества на всех этапах.

Продукция

В каталоге компании можно найти широкий ассортимент:

биде

унитазов

инсталляций, представляющих собой комплекты для установки подвесных конструкций

раковины мебель для ванной комнаты и многое другое.

Продукцию можно разделить на две основные группы, если говорить именно о дизайне. Это классические модели, которые никогда не выходят из моды и актуальны во все времена.

Кроме того, практически в каждой новой линейке присутствуют современные модели, с нестандартным футуристическим дизайном, что очень актуально как в жилых домах и квартирах, оформленных в соответствующем стиле. Также это могут быть различные коммерческие объекты, где всё это будет смотреться гармонично.

Внешний вид не является главным достоинством продукции Bocchi. Прежде всего, это высокое качество и при этом достаточно адекватные цены. Несмотря на то, что продукция итальянская, цены не баснословные, что является огромным преимуществом для покупателей.