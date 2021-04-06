Где можно взять активные промокоды AliExpress?

С точки зрения привлекательности для покупателя, AliExpress продолжает оставаться самой популярной торговой площадкой в России. Причина понятна – наиболее выгодные ценовые предложения, политика защиты клиента (гарантированный возврат средств в случае потери товара при доставке или его некондиционных характеристик). Но даже низкие цены АлиЭкспресс можно ещё снизить! Делается это на этапе оплаты при помощи промокодов и скидочных купонов.

На сайте https://otzyvall.ru/ Вы сможете найти полезные промокоды. Предоставляются они совершенно бесплатно. Ниже обозначим основные принципы использования промокодов в шопинге на AliExpress и причины их возникновения.

Где взять промокод?

Источником промокодов является сам AliExpress. Найти их можно на самой торговой площадке. Однако данная торговая площадка ведёт активную рекламную кампанию. Суть её – привлечение новых потенциальных покупателей.

Для этого производятся промокоды (общие и специальные) и распространяются на бесплатной основе в Интернете. Напомним, что промокод можно использовать лишь единожды на конкретном аккаунте.

Процентаж скидочного предложения на промокоде может различаться.

Чем выше скидка, тем сложнее найти такой промокод. Если он Вам попался, настоятельно рекомендуем воспользоваться им в кратчайшие сроки. Вполне вероятно, что уже через 2-3 дня он перестанет действовать.

Комбо-скидка: максимальная халява

AliExpress не запрещает использовать различные инструменты для снижения стоимости конкретного товара. К примеру, Вы, как покупатель, вполне можете применить следующую схему:

промокод;

купон продавца (жёлтенький);

спецкупон (действует в определённом диапазоне дат).

В результате скидка достигает действительно ощутимых значений.

Однако, максимальную скидку предоставляет не купон продавца, а купон AliExpress (красненький).

Вот этот купон от торговой площадки уже нельзя дополнять промокодами и спецкупонами.

Сегодня найти промокоды для AliExpress можно практически в любой социальной сети – от Одноклассников до Телеграм.

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В видео наглядно объясняется принцип использования промокодов на практике: