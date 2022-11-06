Как набрать подписчиков в Телеграм канал

Эта сеть стала самой популярной в последние годы на русскоязычном пространстве. У серьезных пользователей получила признание многофункциональностью и широкими возможностями реализации. Но для успеха нужно продвигать канал. Самый быстрый способ добиться этого – это накрутка Телеграм в сервисе qptop.ru.
Критерии сети
Для продвижения канала с первых дней нет никаких преград.
И даже нет банов, как в других сетях. Но и нет рекомендательной ленты, откуда могли бы прийти пассивные подписчики.
Поэтому продвижение возможно только за счет собственных активных действий.
Продвижение сторонними ресурсами
Здесь также работают принципы продвижения SEO и SMM с привлечением и использованием сторонних ресурсов.
Приглашения знакомых
Первые подписчики из своих контактов – они дадут начало для наращивания базы. Но будут пассивные и нецелевые. Особенно это важно для групп, где нет ограничений по числу участников, как в аккаунте.
Размещение ссылок на канал в заметках своих аккаунтов соцсетей и на своем сайте
Они тоже добавят численность. Но активного продвижения можно добиться привлечением подписчиков со сторонних ресурсов. Главное, не дублировать содержание своих сообщений из других сетей. Тогда зрителям будет интересно находиться и в Телеграм канале.
Написание и размещение статей на форумах и сторонних ресурсах. Особенно на таких, как набирающий популярность Яндекс.Дзен.
Такие способы обеспечивают нерегулярные поступления аудитории.
Регистрироваться и заносить свои данные в каталоги каналов Телеграма
У каталогов Телеграм каналов растущая популярность, в отличие от других сетей они работают. Можно только сожалеть, что пока каталогами пользуются далеко не все пользователи.
Помещать ссылки на канал в роликах разных сетей
Договариваться с собственниками каналов других социальных сетей, размещать в их роликах и под ними ссылки на свой канал Телеграм.
Почтовые Email рассылки
Действенный способ во всех письмах оставлять свои контакты, в том числе канала в Телеграм. Но для этого тоже нужна база.
Продвижение внутри сети Телеграм
Эти способы простые, но действенные.
Чаты в Телеграм
Во время общения, особенно в тематических чатах по своему направлению. Там будет уместно оставлять ссылку на свой канал, куда многие собеседники захотят зайти, и читать материалы канала.
Подборки
Многие каналы практикуют публикацию интересных ил связанных каналов.
Нужно будет покупать место, или заводить дружбу с участниками. Можно кооперироваться с авторами схожей тематики, и публиковать свои подборки, со своим участием.
Взаимный пиар и бартер
Подобные процедуры, помогающие кооперироваться для взаимного продвижения.
Платная реклама и покупка раскрутки
Деньги платятся и там, и там. За эффективностью продвижения придется следить, и выбирать оптимальные варианты.
Самое первое действие — пригласить друзей из собственного телефонного справочника, потом уже накручивать! Этот способ, как правило, используют в самом начале создания и раскрутки канала в Телеграме. Люди из контактов в телефонной книге могут стать первыми подписчиками вашего телеграм-канала. А если до момента приглашения вы разместите несколько забавных и/или интересных постов, которыми хочется поделиться — эффект будет еще лучше.