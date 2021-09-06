Какие бывают двуспальные кровати и как их выбрать

Уже давно доказано и многими проверено на личном опыте, что самая удобная мебель для сна – это двуспальная кровать. Причем, необязательно с кем-то жить, быть в браке, чтобы спать на такой кровати. Да, само название говорит о том, что предназначена кровать для двоих и включает 2 спальных места.

Но, при желании, на ней может спать и один человек, чувствуя себя максимально комфортно. Независимо от того, вдвоем планируется там спать или одному, важно правильно выбрать кровать, чтобы сон действительно был комфортным. Двуспальные кровати в широком ассортименте представлены в интернет-магазине delavega.ua.

Виды двуспальных кроватей

Ассортимент моделей невероятно широкий, как и ценовой диапазон. Можно купить готовую мебель, либо заказать индивидуальное изготовление.

Если говорить о формах, то наиболее распространены двуспальные кровати:

Прямоугольные

Квадратные

Круглые

Овальные

Полукруглые.

Дешевле и удобнее купить стандартную прямоугольную кровать, потому что она впишется в любой интерьер за счет классического внешнего вида, не будет проблем с поиском матраса и постельного белья. Если подбирается что-то нестандартное, следует заранее узнать, можно ли найти матрас, постельное белье и другие аксессуары.

Либо все это тоже придется заказывать отдельно, что обойдется дороже. Цена – немаловажный фактор, который нужно учитывать при выборе. Лучше ориентироваться на свой бюджет. Слишком дешевые модели не стоит рассматривать, т. к. прослужат они недолго.

Как выбрать двуспальную кровать

При выборе такого предмета мебели, следует учесть следующие ключевые параметры:

Каркас. Он может быть из ДСП, деревянный, металлический. Наиболее качественными являются деревянный и металлический варианты. Но и цена намного выше.

Изголовье. Это не сильно влияет в целом на качество. Он может быть из ДСП, металлический сварной, металлический кованый, обитый тканью, натуральной кожей, экокожей, деревянный и не только. То есть это больше сказывается на внешнем виде. Хотя, некоторым важно наличие изголовья, так как без им неудобно.

Наличие ножек и подкроватного пространства. В некоторых моделях это может быть глухой по всему периметру короб с каркасом, на который кладется матрас. Главный плюс — под кроватью не собирается пыль и на уборку тратится меньше времени. Но, не всем комфортно с такой кроватью.

Немаловажным является фирма-производитель. Это может быть относительно недорогая кровать, но от проверенного производителя, чтобы быть уверенным в ее качестве.