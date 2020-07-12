Как набрать много подписчиков в соцсети Periscope

Periscope – социальная сеть, которая почти с самого своего появления очень популярна на Западе и в Европе. В настоящее время она активно стала обретать популярность и у нас.

А все потому, что теперь аккаунты в большинстве популярных социальных сетей можно монетизировать. И Periscope не является исключением. Но, как быстро набрать большое количество подписчиков, раскрутить свою страницу? Заказать по выгодным ценам подписчиков в Перископ можно здесь.

Зачем много подписчиков

Опять же, здесь они нужны для дальнейшего заработка, который станет доступным за счет размещения различной рекламы. Можно непосредственно во время видеотрансляции что-то рекламировать, указывать ее в описании и т. д.

Способов размещения рекламы будет много. Но, для того, чтобы рекламодатели захотели сотрудничать, сначала необходимо набрать большую аудиторию подписчиков, расширить охват.

Для этого существует множество способов, а сами подписчики могут быть как «живыми», так и ботами, которые никакой активности проявлять не будут. И те, и другие нужны, когда профиль раскручивается и набирает обороты. Что касается способов раскрутки, они могут быть бесплатными и платными.

Как быстро набрать много подписчиков в Periscope

Подписываться на других людей. Те тоже будут подписываться в ответ. Не все, но определенный процент в благодарность подпишется. А затем, возможно им просто станет очень интересно наблюдать за видеотрансляциями. Не самый эффективный, медленный способ, но он работает.

Отвечать на комментарии. Пока страница не очень популярна, комментариев много не будет. Поэтому не составит никакого труда ответить на каждый из них. Обратная связь всегда привлекает и располагает к себе аудиторию. Но, необходимо быть очень дружелюбным, не грубить. На мат и грубые комментарии лучше не отвечать в том же духе. Их можно игнорировать, блокировать. Если же это конструктивная критика, не стоит злиться или обижаться. Лучше достойно, адекватно ответить без эмоций. Это тоже поднимет авторитет в глазах аудитории.

Накрутка через специальный сервис. Этот вариант подходит для того, чтобы набрать ботов или живых, но не заинтересованных подписчиков. Делается это только ради того, чтобы увеличить общее число. Активности от них ждать не стоит.

Регулярно выходить в прайм-тайм в определенное время. Стабильность и пунктуальность – еще один способ расположить к себе аудиторию.

Ну и самое главное – это интересный контент. Важно, чтобы трансляции были интересными.