Для чего и как делается геодезическая съемка зданий

Геодезическая съемка зданий применяется как основной метод контроля выполнения этапов строительства по заявленному плану. Однако если и были допущены отклонения, топографический анализ позволит внести коррективы, либо исправить недочеты.

Что такое геодезическая съемка

Геодезической съемкой называют измерение площади надела, объекта, с применением высокоточного оборудования и спутниковых систем. Основной задачей метода является выведение фактических границ, определение характеристик участка или объекта, обоснованности строительства, а также оценка планово-высотного положения всех элементов здания.

Для работ по реконструкции и восстановлению фасадной части уже существующего строения геодезическая съемка необходима для разработки предварительной документации, сметного проекта.

Еще одно назначение фасадной съемки — задача по поиску и устранению отклонений от основного плана работ по реконструкции.

На этапе проектирования строительных работ геодезическая съемка входит в перечень требований надзорных органов, поэтому ее выполнение носит обязательный характер.

Необходимо отметить, что срок действия выполненных работ ограничивается тремя годами, и за это время компания застройщик обязана закончить восстановительные, строительные работы и подать отчетность о вводе в эксплуатацию.

Как выполняется геодезическая съемка

Геодезическую съемку имеют право выполнять только аккредитованные кадастровые инженеры, компании с соответствующей квалификацией, при наличии разрешительных документов на данный вид деятельности. Кроме того, особые требования предъявляются применяемому оборудованию, где допустимо использование только профессиональных измерительных устройств с действующим паспортом соответствия.

Перед тем как начать непосредственно геодезические работы, инженер должен ознакомиться с проектно-сметной документацией, проводит предварительный анализ фронта работ, если необходимо — консультирует в спорных вопросах.

Некоторые аспекты строительства возможно корректировать, а допущенные ошибки — устранить именно при помощи геодезической съемки фасадов зданий.

Топографическая съемка осуществляется посредством выезда на место строительства, планируемого объекта. Специалист устанавливает измерительные приборы в заданных координатах и выполняет фиксацию характеристик.