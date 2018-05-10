Как создать листовку

Реклама в современном мире является одним из самых эффективных способов продвижения товаров и услуг. Все чаще для ее распространения используют бумажные носители.

Сделать качественную и долговечную продукцию вам поможет типография Харьков. Ознакомиться с ее услугами можно на официальном сайте предприятия.

Правильный дизайн

Листовка представляет собой небольшое печатное издание, на котором нанесена основная информация о компании, товаре, услуге и т.д. Эффективность такой рекламы зависит в первую очередь от внешнего оформления. Поэтому так важно уделять много внимания именно дизайну. Получить качественную листовку можно, если следовать нескольким рекомендациям:

Подбирайте целевую аудиторию. Не существует универсальных листовок. Каждый продукт должен предназначаться для определенной группы людей. Разделить их можно не только по возрасту или полу, но и увлечениям или месту жительства. Используйте качественные и красивые изображения. Именно эта часть листовки должна привлекать внимание человека. Размещать картинки желательно в центральной зоне. Применяйте броские заголовки. Это позволит вам заинтересовать клиента. Опишите кратко суть рекламы или конкретного приложения. Не используйте при этом сложных или запутанных предложений. Важно, чтобы читатель сразу сориентировался в важности определенной информации.

Приступаем к созданию

Сделать листовку сегодня можно с помощью нескольких основных способов:

нарисовать самостоятельно. Этот вариант очень часто используют опытные дизайнеры. Они уже знают, как правильно размещать элементы. Рисовать подобные продукты можно в различных программах, которые легко установить на ваш компьютер;

используем онлайн-конструкторы. Сегодня существует множество специализированных сайтов, позволяющих упрости создание листовок. Независимо от их структуры, принцип создания остается одинаковым для всех. В первую очередь следует выбрать подходящий шаблон. Платные ресурсы могут предоставлять возможность даже его редактирования. После этого заготовку следует заполнить текстом и картинками.

Завершается процедура печатью листовок в нужном объеме. Здесь важно также правильно подобрать формат и типографию, чтобы на выходе получить качественный продукт. Если у вас нет опыта работы с такими изделиями, тогда лучше доверить все это опытным специалистам.