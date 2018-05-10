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Как создать листовку

10 мая 2018

Реклама в современном мире является одним из самых эффективных способов продвижения товаров и услуг. Все чаще для ее распространения используют бумажные носители.Как создать листовку

Сделать качественную и долговечную продукцию вам поможет типография Харьков. Ознакомиться с ее услугами можно на официальном сайте предприятия.

Правильный дизайн

Листовка представляет собой небольшое печатное издание, на котором нанесена основная информация о компании, товаре, услуге и т.д. Эффективность такой рекламы зависит в первую очередь от внешнего оформления. Поэтому так важно уделять много внимания именно дизайну. Получить качественную листовку можно, если следовать нескольким рекомендациям:

  1. Подбирайте целевую аудиторию. Не существует универсальных листовок. Каждый продукт должен предназначаться для определенной группы людей. Разделить их можно не только по возрасту или полу, но и увлечениям или месту жительства.
  2. Используйте качественные и красивые изображения. Именно эта часть листовки должна привлекать внимание человека. Размещать картинки желательно в центральной зоне.
  3. Применяйте броские заголовки. Это позволит вам заинтересовать клиента.
  4. Опишите кратко суть рекламы или конкретного приложения. Не используйте при этом сложных или запутанных предложений. Важно, чтобы читатель сразу сориентировался в важности определенной информации.

Как создать листовку

Приступаем к созданию

Сделать листовку сегодня можно с помощью нескольких основных способов:

  • нарисовать самостоятельно. Этот вариант очень часто используют опытные дизайнеры. Они уже знают, как правильно размещать элементы. Рисовать подобные продукты можно в различных программах, которые легко установить на ваш компьютер;
  • используем онлайн-конструкторы. Сегодня существует множество специализированных сайтов, позволяющих упрости создание листовок. Независимо от их структуры, принцип создания остается одинаковым для всех. В первую очередь следует выбрать подходящий шаблон. Платные ресурсы могут предоставлять возможность даже его редактирования. После этого заготовку следует заполнить текстом и картинками.

Завершается процедура печатью листовок в нужном объеме. Здесь важно также правильно подобрать формат и типографию, чтобы на выходе получить качественный продукт. Если у вас нет опыта работы с такими изделиями, тогда лучше доверить все это опытным специалистам.



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