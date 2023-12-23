В данной статье подробно рассказано о процессе наклейки тонировки (window film car ) и преимуществах, которые она приносит владельцу авто.

Что представляет из себя тонировка

Это процесс нанесения специальной пленки на стекла автомобиля.

Она выполняет несколько важных функций:

Защита от солнца: тонировочное покрытие снижает проникновение ультрафиолетовых лучей в салон, что защищает пассажиров от вредного воздействия солнца, а внутренние детали — от выцветания.

Обстановка: тонировка создает приватную атмосферу в салоне, обеспечивает непрозрачность снаружи.

Снижение высокой температуры: пленка блокирует проникновение солнечного тепла в автомобиль и это способствует поддержанию комфортной температуры в салоне.

Стильно и современно: тонировка придает автомобилю элегантный и привлекательный вид.

Как клеить тонировку на авто

Процесс наклейки тонировки на автомобиль состоит из нескольких шагов:

Подготовка: сначала необходимо очистить стекла от грязи и жира.

Для этого используется специальный очиститель.

Обрезка пленки: нужно измерить стекла автомобиля и аккуратно вырезать пленку по требуемым параметрам.

Нанесение специального раствора: на стекло наносится химическая смесь, чтобы облегчить установку пленки и удаление пузырьков воздуха.

Наклеивание: тонировочную плёнку аккуратно наклеивают на подготовленное стекло, сглаживая ее и вытирая излишки раствора.

Лучше стараться избегать образования пузырей.

Высыхание: нужно дать пленке 6-8 дней, чтобы она полностью высохла и прочно приклеилась. В это время нежелательно не совершать действий со стёклами, не включать дворники.

Для достижения идеального результата, рекомендуется обратиться к профессионалам, у которых есть опыт и специальные инструменты для проведения качественной процедуры.

Преимущества использования тонировки на авто

Это простой и удобный способ сделать автомобиль максимально комфортным.

Чтобы не мучаться от попадания солнечных лучей в салон и постоянного нагревания, стоит наклеить тонировочную плёнку. Ещё она добавляет автомобилю элегантности и загадочности, создаёт приятную обстановку внутри, которую можно дополнить музыкой.

Многие водители сталкиваются с тем, что летом декоративные элементы в салоне выгорают, теряют первоначальный вид. Это связано с чрезмерным воздействием солнца.

Но благодаря пленке, машина не подвергается влиянию ультрафиолета.