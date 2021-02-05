Как купить ОСАГО в СПб и не получить подделку
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Как купить ОСАГО в СПб и не получить подделку

5 февраля 2021

По статистике 2 полиса ОСАГО из 100 поддельные. Эти данные привел Российский союз автостраховщиков, взяв для примера Санкт-Петербург. Однако фальшивок может быть гораздо больше. Иногда встречается цифра, что их около 20 %.

При этом владельцы фальшивых полисов могут и не знать, что им продали подделку. Бланки для фальшивок изготавливают в Китае, где сохранилось печатные станки фабрики Госзнак.

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Аферисты берут номер действительно существующего полиса ОСАГО и делают подделку, продавая ее на территории другой области. Поддельный полис стоит около 1.000 р, что значительно дешевле настоящего.

Подделка обнаруживается, когда наступает ДТП и приходит время для урегулирования конфликта и произведения выплат, или когда клиент обращается в офис компании, чтобы изменить или перезаключить договор.

Иногда люди сознательно предпочитают купить ОСАГО в СПб у мошенников, поскольку не могут позволить себе приобрести настоящий.

Стоимость ОСАГО

На самом деле, если сравнивать с КАСКО, купить ОСАГО совершенно не накладно. Москва и Санкт-Петербург устанавливают более высокие цены, чем в целом по стране.

В регионах купить ОСАГО можно в среднем за 5.000 рублей. В столицах цена страховки доходит до 15 000. Эти деньги нужно заплатить разово, и авто получит страховую защиту сроком на один год.

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Для защиты от мошенничества нужно знать признаки, которые должны насторожить:

  • Продавец предлагает купить ОСАГО с огромной скидкой и при этом говорит, что такое предложение действует всего несколько дней. При этом он представляется агентом известной страховой компании, название которой находится на слуху.
  • Вам предлагают купить ОСАГО в СПб только за наличные, либо перевести деньги на банковскую карту или онлайн -кошелек через приложение на смартфоне, отказываясь принимать деньги через банковский терминал.
  • Страховой полис заполняется от руки, продавец не требует от клиента писать заявление.
  • В течение недели (5 рабочих дней), информация о полисе должна появиться на веб-страницах РСА. Если это не так, значит вам довелось купить ОСАГО в СПб у мошенников.

ОСАГО – самый популярный вид автострахования в нашей стране. Чтобы не стать жертвой мошенников нужно стремиться купить ОСАГО в СПб непосредственно в офисе компании.

Желательно все время сотрудничать с постоянным агентом или проверять удостоверение личности и обращать внимание на стоимость полиса – если она гораздо ниже, чем обычно, значит вам предлагают фальшивку.



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