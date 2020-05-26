образ жизни – креатив

Обзор обучения в Школе Современной Косметологии Sante в Одессе

26 мая 2020

Спрос на услуги эстетической медицины в Одессе, как и в целом по всей Украине, в последние годы резко возрос. И дело не в том, что люди резко начали стареть, либо сама данная технология появилась недавно.

Процесс старения является естественным и свойственен любому человеку. Да и сама эстетическая медицина появилась достаточно давно. Всё дело в том, что она относительно недавно стала доступной для большинства людей.

Неудивительно, что многие теперь хотят связать свою профессию с этой сферой. Это престижно, востребовано, позволяет получать хороший доход. Главное знать своё дело, постоянно развиваться, повышать квалификацию, следить за новыми технологиями.

Это позволит всегда быть в тренде, и услуги будут пользоваться спросом. Хороший косметолог на вес золота. В Одессе услуги по обучению косметологии предлагает школа косметологии Sante.

О компании

Школа Современной Косметологии «Sante» является одной из ведущих не только в Одессе, но и во всей Украине. Поэтому сюда приезжают учиться и повышать квалификацию со всей страны.

Здесь разработаны собственные программы обучения. Теоретическая база успешно переплетена с практикой, благодаря чему к моменту получения диплома, выпускники уже могут приступить к своей работе. Сама школа при необходимости помогает с трудоустройством.

Если есть какие-то вопросы, можно позвонить по телефону, и получить подробную консультацию. Также на официальном сайте компании можно найти полную информацию о школе, список доступных курсов, цены и другие сведения которые могут быть интересны тем, кто решил или пока только задумывается над тем чтобы пройти такое обучение.

Школа эстетической косметологии Sante несколько раз была признана одной из лучших в Одессе и Украине. А такие звания даются не просто так как. Это серьезная организация, а не какие-то второсортные курсы.

Здесь серьезно относятся к предоставляемой теоретической базе, практическим навыкам, которые получают обучающиеся. Вся информация в материалах максимально свежая и обновлённая, актуальная, соответствует современным тенденциям в косметологии.

Курсы

Далеко не для всех курсов обязательно требуется медицинское образование. Многие из них можно пройти без медицинского среднего и высшего образования, так как это не требуется.

Всё это можно уточнить, позвонив и проконсультировавшись со специалистом компанией по телефону: (048) 789-12-29. В настоящий момент школа предоставляет курсы по следующим направлениям:

  • косметолог-эстетист
  • мезотерапия тела
  • аппаратная косметология
  • сахарная депиляция
  • коррекция фигуры.

В группе никогда не бывает больше 10 человек. Это делается для того, чтобы учащимся и преподавателям было максимально комфортно, никто никому не мешал. Такой формат позволяет преподавателю уделять внимание каждому, отвечать на вопросы, убедиться в том что каждый понял и правильно усвоил материал.



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