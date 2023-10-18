Как установить кисти в procreate на ipad

Procreate пользуется высоким спросом среди любителей создания художественных шедевров. Кисти являются основным инструментом, который позволит создавать шедевры на графическом планшете. В сети можно найти большой выбор разнообразных кистей, но часто возникают вопросы как их установить. В статье пойдет об этом речь.

Скачать кисти для Procreate можно на сайте rejump.ru.

Где найти дополнительные кисти для установки в procreate на iPad

Несмотря на то, что в графическом редакторе множество разнообразных кистей, иногда их недостаточно. Для этого потребуется скачать нужную кисть из интернета.

Есть 2 варианта:

Бесплатные кисти. Найти их можно на сайте procreate. Здесь широкий выбор кистей, каждый может найти подходящий вариант. В каталоге можно выбрать нужную кисть, увидев превью. Если нужен определенный атрибут, его можно найти через поиск. При этом вводить наименование следует строго на английском языке. После скачивания она будет храниться в облачное хранилище, где в дальнейшем можно будет найти все скачанные кисти.

Платные кисти. Их можно найти там же, но в другом разделе. Причем такие наборы чаще всего относят к личным разработкам авторов, поэтому ссылка ведет на их сайты. Для покупки нужного набора потребуется оплатить нужную сумму.

Независимо от выбора варианта, установка в графический редактор одинаковая.

Пошаговый процесс добавления кистей

После скачивания и загрузки набора кистей в папку облачного хранилища можно приступать к установке.

Если кисти были скачаны в архиве, в первую. Очередь их потребуется распаковать. Далее производится установка:

Создать в графическом редакторе новый холст и открыть панель «Кисти».

Найти на ipad папку, в которую нужно будет сохранить кисти. Если нужна новая папка, которая ранее не использовалась, создать ее при помощи значка «+» в верхней части.

Далее следует посмотреть на список кистей, над ним нажать «+». Это действие позволит импортировать новую кисть в procreate.

Откроется окно, в котором потребуется выбрать значок «импорт».

В открывшемся интерфейсе следует выбрать папку в облачном хранилище, в которую ранее был сохранен набор кистей.

После выбора нужной кисти, интерфейс перебросит в графический редактор. В нем будет открыта панель опций для новой кисти.

Важно! Сначала, при установке кисти, у нее не будет отображаться наименование.

При переходе к списку кистей, имя отобразится.