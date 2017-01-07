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Как крепить имитацию бруса?
7 января 2017

Имитация бруса (он же блок-хаус) сегодня активно применяется в качестве отделки зданий и помещений не только снаружи, но и изнутри. Преимуществом этого материала считается возможность превращения практически любого строения в аккуратный сруб. Внешне отличить его от настоящего будет очень непросто.

Приобрести имитацию бурса по доступной цене сегодня можно на https://covermart.ru/product/imitatsiya_brusa_iz_listvennitsy_sort_av_20_mm_160_mm_2-4_m_72162.html. В данной публикации будут описаны её преимущества, а также рекомендации к самостоятельному монтажу.

Положительные аспекты использования блок-хауса

Положительные аспекты использования блок-хауса

Главные плюсы применения подобного материала описаны ниже:

  • привлекательный внешний вид;
  • простота монтажа;
  • абсолютная натуральность материала;
  • длительные сроки эксплуатации (при корректном монтаже).

Установка блок-хауса должна вестись исключительно на ранее подготовленную обрешётку. Лучше, если сама обрешётка будет выполнена из лиственницы (брус). При этом профессионалы рекомендуют выполнить утепление и гидроизоляцию строения.

Для этого, между отдельными рёбрами обрешётки устанавливается утеплитель. Далее он защищается при помощи паро- и гидроизоляции. Этот момент крайне важен, так как в противном случае утеплитель не сможет прослужить долго.

Сложностей в установке имитации бруса возникнуть не должно. Необходимо заметить, что существует несколько возможных способов монтажа. Речь идёт в первую очередь о типе установки креплений.

Установка блок-хауса при помощи саморезов

Установка блок-хауса при помощи саморезов

Саморезы – это идеальный крепёж для блок хауса. Необходимо лишь устанавливать их таким образом, чтобы они вместе со шляпкой погружались в древесину. В противном случае верхние части шляпок могут покрыться коррозией.

Кровельные саморезы (которые покрыты цинком) используются очень редко. Дело в том, что устанавливать саморезы можно прямо в шип крепления блок-хауса. Причём выполняется это под углом в 45 градусов.

Следовательно, когда устанавливается следующая панель отделочного материала, саморез надёжно под ней скрывается – она защищает металлический саморез от проникновения влаги.

Можно вкручивать саморезы в сам блок-хаус. Но тогда придётся использовать специальную затирку. Она выполняется из смеси клея ПВА и обыкновенных деревянных опилок (пыли).

Дмитрий Павлов продемонстрирует лучший крепёж для блок-хауса:

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