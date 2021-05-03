Особенности СЕО-продвижения сайта в 2021 году

О том насколько важно SEO-продвижение знают даже те, кто вообще не является владельцем сайта и не имеет никакого отношения к данной сфере. Seo-продвижение тоже не стоит на месте, постоянно меняется, использует новые инструменты. В этой сфере также есть свои тренды. И в данном случае это не дань моде, а применение наиболее эффективных инструментов. Среди новинок можно выделить новый алгоритм ранжирования Яндекс Yati, обновление турбо-страниц для интернет-магазинов и многое другое. Качественную и эффективную раскрутку сайта в Москве можно заказать в агентстве интернет-маркетинга Авентон здесь.

Что ещё нового в сфере SEO продвижения в 2021 году

В настоящее время поисковые системы при выдаче больше обращают внимание не только на соответствие содержимого сайта поисковым запросам, но и скорости загрузки.

То есть тот ресурс, который загружается быстрее, даже если не полностью отвечает ключевой фразе, введённой пользователем, будет выдан в топе результатов.

А идеальный сайт, который предоставляет необходимую информацию и то, что нужно пользователю, может затеряться где-то внизу только потому, что он медленнее загружается, подвисает, либо возникают какие-то другие проблемы.

Поэтому владельцам сайта нужно работать ещё и надо этим.

Что уже не работает

Мета-теги которые раньше влияли очень сильно на ранжирование, потеряли былую силу в сфере SEO продвижения. Как минимум такая тенденция отметилась в Яндексе.

Данная поисковая система самостоятельно формирует сниппет, даже если всё было прописано именно, так как нужно было владельцу сайта. То есть поисковая система открывает свою версию сайта, постоянно меняя её.

А такие метатеги как Title и Description также могут учитываться поисковой системой исключительно на ее усмотрение. Поэтому делать ставки и акцентировать внимание на метатегах эксперты не рекомендуют.

Как эффективно продвигать сайт в 2021 году

Предыдущий год внес серьезные коррективы в жизнь всего мира, в том числе и в онлайн сферу.

Даже те компании, которые раньше работали в формате оффлайн, перешли на работу в интернете. Конкуренция среди коммерческих сайтов стала ещё жёстче. Сейчас недостаточно создать качественный дорогой сайт с невероятно интересным контентом и хорошей продукцией, выгодными ценами.

Просто потому что если его не оптимизировать и не продвигать, о его существовании толком никто не узнает. В сфере онлайн-бизнеса побеждают те, кто эффективно использует инструменты SEO-продвижения. Можно с уверенностью сказать, что самостоятельные попытки продвигать свой сайт особого результата не принесут.

Конкуренция очень жёсткая и здесь работают настоящие акулы SEO-продвижения. Поэтому если необходимо продвигать коммерческий сайт, следует обращаться к профессионалам.

Причём это должны быть не какие-то частники, а специализированная компания с хорошей репутацией, опытной командой, которая использует самые современные и передовые методы, предлагает адекватные расценки.

За всем этим можно обратиться в компанию Авентон. Причём заказчик может находиться где угодно, так как личная встреча необязательна. Абсолютно все вопросы можно обсудить и согласовать удалённо.