Как арендовать мебель для мероприятия

Услуга аренды мебели существует уже давно, однако популярность она начала набирать только в последние годы. Оказывается, что бы провести большой праздник, не обязательно бегать по всем соседям в поисках лишних стульев - можно заранее их заказать, а самим просто наслаждаться моментом.

Итак, для чего можно арендовать мебель и как это сделать правильно? Давайте разбираться!



Для чего можно арендовать мебель?

Ситуаций, требующих взять в аренду мебель, на самом деле может быть множество. Рассмотрим 3 наиболее распространенных варианта:

— Мероприятие

Свадьбы, дни рождения, юбилеи - все эти мероприятия подразумевают наличие мебели. В зависимости от количество гостей может быть необходимо достаточно много столов и стульев. Конечно, никто не запрещает пройтись по друзьям, соседям и родственникам, но все же у такого варианта есть очевидные минусы. Во-первых, придется потратить достаточно много времени, а ведь все эти часы может провести в кругу близких, а не бегать по всему городу в поисках стульев. Во-вторых, при таком подходе мебель будет значительно различаться - это может сильно испортить атмосферу мероприятия.

— Для работы

В последние годы у разных фирм часто появляется необходимость организовать небольшой мобильный офис. Например, может требоваться место для работы временных наемных сотрудников. И конечно же, такие офисы нуждаются в качественной и удобной мебели. Покупать ее на срок до 2-3 месяцев выходит накладно, а вот вариант с арендой вполне можно рассмотреть.

— В жилье

В квартиры часто покупают мебель "под заказ". Делаться она может долго — нужно составить план работы, приобрести все расходники (а некоторые из них могут ехать из других стран несколько недель или даже месяцев) и в конце концов все произвести. Пока на фоне происходят описанные процессы, надо как-то жить. В таких случаях аренда мебели станет прекрасным способом создать себе комфортные условия на период ожидания.

Как арендовать?

Арендовать мебель просто — нужно лишь обратиться в профильную компанию и предоставить им следующую информацию: какая требуется мебель, для каких целей и на какой срок. Многие компании сами привозят и увозят мебель — стоимость услуги уже вложена в цену аренды. Если же ее еще и необходимо собрать, то об этом нужно обязательно сообщить. Желательно обратиться сразу в несколько фирм, что бы сравнить цены и условия.