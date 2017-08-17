Как красиво упаковать подарок

Преподнося подарок близкому человеку, каждый из нас размышляет не только над самим презентом, но и о том, как красиво его упаковать. Существует множество способов того, как сделать это быстро и оригинально.

Дизайн упаковки можно найти с помощью интернет-сайтов. Таким образом, у вас будет готовая схема для работы, что значительно упростит задачу.

Использование подарочной упаковки

Наиболее простым способом является использование стандартной подарочной бумаги. Такие варианты представлены в довольно широком ассортименте, в выборе стоит ориентироваться на собственные предпочтения.

Что же касается самого процесса упаковки подарка, то для начала нужно подготовить материалы и принадлежности. Для работы понадобятся:

лента;

бумага подарочная;

двусторонний скотч;

ножницы.

Для начала нужно определиться с количеством бумаги, которое будет использоваться для обертывания подарка. Необходимо вырезать прямоугольник, предварительно измерив параметры самого презента.

Обратите внимание, что на подгибы понадобятся лишние сантиметры. Лучше всего оставить 2-3 см, чтобы полностью скрыть коробку презента.

Если вы впервые занимаетесь такой работой, можно потренироваться на обычной газете. Этим нехитрым способом вы узнаете точные размеры.

После того как вы вырезали прямоугольник, можно приступать к основному процессу. Презент нужно положить на центральную часть, после чего подогнуть левую сторону на 1 см.

К полученному залому приклеивают двусторонний скотч. На эту часть накладывают вторую сторону, после чего приступают к боковым частям.

Обратите внимание на то, чтобы бумага плотно прилегала к основанию коробки. Для закрепления боковой части, материал нужно согнуть, после чего закрепить на торце презента.

Второй отрезок также подгибают, но уже сворачивают посредине. На бумагу приклеивают скотч, после чего фиксируют на торце коробки.

Украшение подарка

После обертывания коробки, презент нужно дополнить украшениями. Для оформления можно использовать следующие элементы:

атласные ленты;

бусины;

кружево.

Сам процесс оформления занимает 2-3 минуты. К примеру, для декорирования можно использовать обычную атласную ленту.

Ею обертывают подарок, конечные части фиксируют с помощью двустороннего скотча. Дополнить кружевную основу можно нежными однотонными бусинами.