Как вешать люстру к потолку

Осветительные приборы настолько разнообразны, что с их помощью можно создавать уникальные интерьеры. Эту особенность очень часто используют многие современные дизайнеры.

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Способы крепления

Монтаж люстры предполагает фиксацию каркаса к потолку с помощью специальных крепежных систем. Сделать это можно с помощью нескольких конструкций:

Крюк. Такой крепеж представляет собой гак, на конце которого нарезано резьбу, помещаемую в просверленное отверстие в потолке. Для подвешивания тяжелых люстр следует использовать усиленные анкерные крюки, выдерживающих больший вес.

Монтажная планка или кронштейн. Ее фиксация производится к основанию с помощью специальных дюбелей. Сама люстра уже крепится непосредственно к планке.

Крестовая монтажная планка является разновидностью ранее рассмотренной системы. Используют для установки люстр-плафонов и других конструкций, которые плотно прилегают к потолку.

Алгоритм установки

Процесс крепления люстры можно разбить на несколько последовательных этапов:

Выбор места расположения конструкции. Здесь уже все зависит от желания владельца дома и его нужд. Обратите внимание, что не желательно монтировать люстру в том месте, где в потолке могут проходить электрические кабели. Если же вам нужно это сделать, то изначально нужно определить, где точно проложена проводка. Следующим этапом прокладка кабеля к месту фиксации. Зачастую для этого используют двухжильную проводку, но все это зависит от способа подключения люстры. После этого производится крепление опоры. Сделать это можно используя специальные крепежные элементы, рассмотренные в предыдущем разделе. Обратите внимание, что если потолок бетонный, то для крепления крюка или планки вам нужно будет предварительно просверлить отверстия под дюбеля. Когда основание закреплено, нужно предварительно подключить люстру к электрическому кабелю. Выполнять все работы нужно только при отключенном токе и с помощью специального инструмента. Процесс подключения предполагает зачастую прикручивание проводов с помощью специальных зажимов. Завершается установка полноценной фиксацией люстры к планке или подвешиванием ее на крюк и проверкой работоспособности.

Если вы не уверены, что справитесь самостоятельно, тогда доверьте решение данной задачи опытному электрику.