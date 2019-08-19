Как изготавливают наклейки с логотипом

Наклейки ещё называют стикерами. Применяются эти маленькие цветные изделия повсеместно. Причём использовать наклейки с логотипом можно как для эффективной рекламы, так и просто для того, чтобы создать продукции определённую маркировку.

Именно типографии занимаются печатью наклеек и, поскольку данная услуга весьма востребована, её пытаются развивать, внедряя в процесс создания декоративного элемента много новых фишек и инноваций.

К тому же, эти изделия легко нанести практически на любую поверхность путём обычной склейки, благодаря чему в них постоянно нуждаются многие торговые представительства.

В идентификации продаваемого товара как раз и помогают стикеры или наклейки с логотипом. Они придают каждой торговой единице индивидуальность, делают её узнаваемой для покупателей.

На чём создаются наклейки?

Обычно наклейки делают на мелованной бумаге обладающей самоклеящимся элементом. Также для создания стикеров могут использовать и обычную плёнку. Принт на поверхность отмеченных материалов наносится при помощи высокоточной лазерной цифровой печати.

Преимущество наклеек из бумаги состоит в их дешевизне, но при этом такие изделия обладают низкой стойкостью к влаге, и легко повреждаются вследствие физических воздействий.

Любую бумажную наклейку за небольшую доплату можно заламинировать. В рамках этой процедуры бумага попросту покрывается со всех сторон тонкой плёнкой, что обеспечит дополнительную защиту от жидкостей и физических повреждений.

Если нужна прочная влагостойкая наклейка…

Нередко заказчики требуют от типографии, чтобы та предоставила им прочные и вместе с тем устойчивые к влаге наклейки с логотипом. В таком случае в качестве основного материала для создания наклейки берут плёнку.

Такое изделие совсем не боится влаги. Вдобавок, у материала высокий уровень адгезии, что позволяет ему без проблем отделиться от поверхности после склейки, не оставив при этом и малейших следов.

На плёнке принт наносят, используя лазерную цифровую печать, поскольку она в разы качественнее, нежели струйная. С помощью такого вида печати можно передать даже наиболее тонкие элементы изображения без размытия, а потому и шрифт на этикетке или наклейке получится хорошо разборчивым.

Наклейки можно создавать не только прямоугольные или круглые, но и вообще любые по габаритам и геометрии. ,Их можно дополнять интересными элементами вроде плоттерной фигуры или подрезки.