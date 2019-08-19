Как изготавливают наклейки с логотипом

Наклейки ещё называют стикерами. Применяются эти маленькие цветные изделия повсеместно. Причём использовать наклейки с логотипом можно как для эффективной рекламы, так и просто для того, чтобы создать продукции определённую маркировку.
Именно типографии занимаются печатью наклеек и, поскольку данная услуга весьма востребована, её пытаются развивать, внедряя в процесс создания декоративного элемента много новых фишек и инноваций.
К тому же, эти изделия легко нанести практически на любую поверхность путём обычной склейки, благодаря чему в них постоянно нуждаются многие торговые представительства.
В идентификации продаваемого товара как раз и помогают стикеры или наклейки с логотипом. Они придают каждой торговой единице индивидуальность, делают её узнаваемой для покупателей.
На чём создаются наклейки?
Обычно наклейки делают на мелованной бумаге обладающей самоклеящимся элементом. Также для создания стикеров могут использовать и обычную плёнку. Принт на поверхность отмеченных материалов наносится при помощи высокоточной лазерной цифровой печати.
Преимущество наклеек из бумаги состоит в их дешевизне, но при этом такие изделия обладают низкой стойкостью к влаге, и легко повреждаются вследствие физических воздействий.
Любую бумажную наклейку за небольшую доплату можно заламинировать. В рамках этой процедуры бумага попросту покрывается со всех сторон тонкой плёнкой, что обеспечит дополнительную защиту от жидкостей и физических повреждений.
Если нужна прочная влагостойкая наклейка…
Нередко заказчики требуют от типографии, чтобы та предоставила им прочные и вместе с тем устойчивые к влаге наклейки с логотипом. В таком случае в качестве основного материала для создания наклейки берут плёнку.
Такое изделие совсем не боится влаги. Вдобавок, у материала высокий уровень адгезии, что позволяет ему без проблем отделиться от поверхности после склейки, не оставив при этом и малейших следов.
На плёнке принт наносят, используя лазерную цифровую печать, поскольку она в разы качественнее, нежели струйная. С помощью такого вида печати можно передать даже наиболее тонкие элементы изображения без размытия, а потому и шрифт на этикетке или наклейке получится хорошо разборчивым.
Наклейки можно создавать не только прямоугольные или круглые, но и вообще любые по габаритам и геометрии. ,Их можно дополнять интересными элементами вроде плоттерной фигуры или подрезки.
Прочнее всего наклейки из плёнки. На них можно нанести яркий рисунок вашей продукции, приклеить их на товары. По ней сразу будет видно качественный, брендовый товар.