Как изготавливают и монтируют билборды в наружной рекламе

Реклама – двигатель торговли, политики и бизнеса. Эффективное место в рекламе занимают билборды. Название популяризировалось в США, означая объявления («биллы») на доске («борде»).

Они монтируются на магистралях и разделительных полосах, вдоль улиц и на площадях, на крышах зданий и центров. Изготовление наружной рекламы можно заказать на сайте компании g2-extreme.com/services.

Важные детали

Билборды ставятся на открытых местах так, чтобы не загораживались высокими объектами и крупными автомашинами.

Они привлекают внимание большими размерами и ярким дизайном.

Для зрительного запоминания без перегруженности информацией они содержат короткие и броские тексты крупными буквами, качественные изображения и фото.

Разработчики стараются их гармонично вписать в окружающий ландшафт и архитектуру.

Виды конструкций

Билборды классифицируются по нескольким параметрам:

По числу сторон:

Односторонние направлены к стороне движения.

Двухсторонние расположены между полосами, и видны обоим направлениям движения.

Трехсторонние и четырехсторонние (ставятся редко) располагаются на перекрестках и площадях, на высоких объектах.

По форме бывают плоскими, трех угольными и V-образными.

По размеру полей. Распространенные размеры 3×6м, 3×12м, и с крупным форматом 6×12м.

По виду конструкции бывают неразборными стационарными, и разборными трансформерами.

Подача информации

Билборды различаются по способу подачи информации:

Статичное поле с постоянным плакатом.

Динамичное поле в виде призмабордов или призматронов. Оно состоит из узких вертикальных частей трех угольного сечения. Эти трехгранные равносторонние призмы синхронно поворачиваются, меняя по очереди три изображения на билборде – три рекламных объекта.

Цифровые установки с большими экранами для показа рекламных видеороликов, с голографическими и специальными эффектами.

Мобильный билборд на автомобиле. Он меняет дислокацию и паркуется в разных местах.

Монтаж билбордов

Перед установкой анализируется движение потоков.

Выбирается участок с высокой проходимостью. Определив место, согласуется расположение, и получается разрешение в органах местной власти.

Формы согласуются с архитектурным управлением местных органов.

Часто активные места заняты, и приходится приобретать или арендовать готовые места у собственников или рекламных агентств.

В зависимости от вида конструкции, она монтируется на месте на одном, двух, трех, или четырех столбах.

Мощные металлические трубы столбов заливаются в блочных фундаментах, или монтируются на монолитных плитах и армируются.

Рекламное поле билборда собирается на производственной базе, после чего устанавливается на месте на опорах-столбах.

Детали и оформление монтируются на месте.

Поле для плакатов на билборде изготавливается из листовой оцинкованной стали ил фанеры. Вся конструкция окрашивается. Изображения плакатов клеятся отдельными листами или полосами.

Изображения на экраны подаются заранее с компьютеров или через интернет.

Изображения на плакаты формируется в типографиях с помощью росписи, графики, широкоформатной полноцветной печати, и на самоклеющихся пленках.